Calciomercato Serie B: Caserta a Bari, primo rinforzo per Pippo Inzaghi, Pescara su De Boer

Anche in Serie B iniziano a muoversi i dirigenti per rinforzare le proprie rose: le scelte in panchina, nuove trattative e cessioni di lusso

Non solo in Serie A, i motori del calciomercato hanno iniziato a fare rumore anche in Serie B. Tra squadre che devono ancora formarsi e altre che cercano soltanto qualche rinforzo, sarà una lunga estate anche in cadetteria. E molto passerà anche dalle scelte in panchina, con molti allenatori pronti a rilanciarsi. Tante piazze sono già calde e sperano di poter tornare finalmente al top, come il Palermo o il Bari, ma molto dipenderà anche dalle scelte e dalle trattative dei prossimi mesi.

Bari, scelto Caserta per la panchina

Il Bari è pronto ad avere una nuova guida e sarà Fabio Caserta. L’accordo, secondo quanto riportato da Telebari, prevede un contratto biennale da oltre 200mila euro a stagione. Il tecnico andrà a sostituire Moreno Longo, che ancora non è stato esonerato. Per l’allenatore ex Catanzaro si tratterebbe della quinta esperienza su una panchina di Serie B, dopo quelle con Juve Stabia, Benevento, Cosenza e, appunto, Catanzaro. I giallorossi per sostituirlo hanno pensato ad Aquilani. Bari si prepara quindi ad aprire un nuovo capitolo tecnico, puntando su un profilo che conosce bene la categoria e che ha dimostrato di saper valorizzare le risorse a disposizione.

Monza-Colpani, verso l’addio. Palermo su Marcandalli

Colpani farà ritorno al Monza al termine del prestito, ma il suo futuro in brianza potrebbe essere solo di passaggio. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe messo gli occhi sul classe ’99, pronto a muoversi nei prossimi giorni per avviare la trattativa. Il club rossoblù, atteso dalla vetrina europea nella prossima stagione, è alla ricerca di rinforzi di qualità per arricchire il reparto offensivo a disposizione di Italiano. Il giocatore italiano rappresenta un profilo ideale per caratteristiche tecniche e versatilità: capace di agire sia da trequartista puro che da mezzala offensiva, garantirebbe soluzioni preziose ai rossoblù.

Anche il Palermo è pronto a muovere i primi passi sul mercato estivo, e il primo nome sulla lista è quello di Alessandro Marcandalli. Secondo Sky Sport, il difensore centrale classe 2002, di proprietà del Genoa, sarebbe stato individuato dal direttore sportivo Carlo Osti come possibile primo innesto per la nuova stagione. Reduce da un’annata in chiaroscuro con appena dieci presenze complessive tra Genoa (2) e Venezia (8), si è però messo in evidenza nella stagione 2023/24 con la maglia della Reggiana in Serie B, collezionando 38 presenze e un gol, risultando uno dei protagonisti della salvezza del club emiliano. E potrebbe essere il primo rinforzo per Pippo Inzaghi (in attesa della sua ufficialità).

Calciomercato, Pescara subito al lavoro

Il Pescara comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione e il direttore sportivo Luca Foggia avrebbe già individuato due profili per rinforzare la rosa. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nomi caldi sono quelli di Kees de Boer e Davide Bettella. Il primo è un centrocampista olandese, attualmente alla Ternana, che si è recentemente messo in mostra proprio allo stadio Adriatico, dove ha siglato il gol del vantaggio nella finale playoff per la promozione in Serie B. Un dettaglio non passato inosservato alla dirigenza biancazzurra, che vede nel classe 2000 un possibile rinforzo di qualità per la mediana.

Il secondo è un difensore centrale del Frosinone, protagonista nella parte finale della stagione con i ciociari. Il suo profilo convince per affidabilità e conoscenza della categoria, elementi che lo renderebbero un innesto importante per la retroguardia abruzzese. Il Pescara comincia dunque a sondare il terreno per costruire una squadra competitiva, puntando su elementi giovani ma già rodati nel calcio professionistico.

Venezia-Stroppa, incontro positivo. Busio pezzo pregiato

Dopo il divorzio con Eusebio Di Francesco, il Venezia potrebbe ripartire da Giovanni Stroppa. L’ex tecnico della Cremonese, reduce dalla promozione conquistata ai playoff, è il profilo scelto dalla dirigenza lagunare per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie B. L’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra le parti ha dato esito positivo su tutti i fronti: potrebbe firmare un contratto biennale. Per l’ex tecnico di Monza, Crotone e Pescara si tratterebbe di una nuova avventura su una panchina ambiziosa, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club nella massima serie. Passando al calciomercato, per la retrocessa Venezia invece sarà difficile trattenere i giocatori di qualità e l’Udinese avrebbe messo nel mirino Busio, centrocampista americano che si è distinto in Serie A. L’estate è lunga e ancora tutto può succedere.