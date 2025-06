Pescara in Serie B, Baldini festeggia dopo i rigori: Plizzari eroe "alla Toldo", Ternana sprecona

Gli abruzzesi tornano in Serie B al termine di una lunga semifinale di ritorno dei playoff: Plizzari da dieci e lode

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

“Voglio sognare, voglio essere libero”, Baldini lo ha fatto per tutta la stagione e ora ha trasformato in realtà tutti i desideri dei tifosi del Pescara. Dopo tanta sofferenza e grazie a un super Plizzari in versione Toldo in Olanda-Italia, gli abruzzesi hanno conquistato la Serie B dopo quattro anni dall’ultima volta e davanti a un sorridente Verratti in tribuna. Non è bastato l’uomo in più a Liverani, dopo il rosso a Dagasso, ai rigori hanno festeggiato i biancazzurri grazie ai capolavori del loro numero uno.

Pescara-Ternana, il racconto del match

Il Pescara davanti i propri tifosi parte con un gol di vantaggio, grazie alla firma di Letizia nel match d’andata. Ma la prima occasione la crea la Ternana con Cicerelli, che salta un uomo e calcia da lontano, senza però far male agli abruzzesi. Al 12′ ci pensa Aloi a far scaldare Plizzari, bravo a respingere il tiro. I padroni di casa rispondono con una percussione individuale di Meazzi: il centrocampista salta tre uomini e si lascia cadere dentro l’area (contatto troppo leggero), ma per l’arbitro non c’è nulla. Alla mezz’ora gli ospiti sfiorano il vantaggio con Cianci: l’attaccante parte sul filo di fuorigioco e si invola verso il portiere, ma poco prima del tiro viene chiuso da Pellacani. Dopo pochi istanti Plizzari compie tre grandi parate in un minuto: prima su un tentativo ravvicinato di Curcio, poi su una deviazione di un compagno e infine su un colpo di testa di Cianci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche nella ripresa parte meglio la Ternana: Ferrante buca la difesa avversaria sulla destra, ma invece di calciare prova un assist generoso e la difesa chiude. Al 62′ cambia il copione del match con Dagasso che commette un fallo grave di gioco e si prende il rosso, lasciando il Pescara in dieci: piede a martello sopra la caviglia. La squadra di Liverani sfrutta la superiorità e al 76′ va a segno con De Boer, bravo a trovare l’angolino con una rasoiata di destro. All’83’ è Damiani che per poco non trova l’angolo vincente. Dopo il triplice fischio, si va ai supplementari. Al 107′ altro grande miracolo di Plizzari su un destro a giro di Damiani, con il portiere che si fa anche male per togliere il pallone dal sette. Gli uomini di Baldini resistono fino al 120′ e portano la gara ai rigori, dove festeggia il Pescara grazie al suo eroe in porta.

La sequenza dei calci di rigore

Pescara – Tonin (GOL)

Ternana – Ferrante (Plizzari para)

Pescara – Moruzzi (GOL)

Ternana- Millico (GOL)

Pescara – Kraja (Vannucchi para)

Ternana – Casasola (Plizzari para)

Pescara -De Marco (GOL)

Ternana – Donnarumma (Plizzari para)

Top e flop del Pescara

Plizzari 10 e lode – Se la Marvel ha intenzione di girare un altro film, può candidarsi come protagonista. Potere? Ultra reattività.

Se la Marvel ha intenzione di girare un altro film, può candidarsi come protagonista. Potere? Ultra reattività. Meazzi 6.5 – Dà freschezza e vivacità a una squadra troppo piatta e impaurita.

Dà freschezza e vivacità a una squadra troppo piatta e impaurita. Dagasso 5 – Complica la vita al Pescara con un fallo grave che lascia gli abruzzesi in dieci.

Top e flop della Ternana