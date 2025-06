Pagelle Ternana-Pescara 0-1: Vallocchia inguaia Liverani, Letizia beffa Vannucchi e Baldini vede la B

Top e flop della partita Ternana-Pescara, valevole per l'andata della finale playoff di Serie C: l'espulsione di Vallocchia dopo 11' condiziona la gara degli umbri, ok Dagasso

Il Pescara vede la Serie B. La squadra di Silvio Baldini espugna il Libero Liberati nell’andata della finale dei playoff di C contro la Ternana grazie al gol di Letizia nella ripresa. A condizionare la gara l’espulsione di Vallocchia dopo soli 11′ per un’entrataccia sconsiderata su Squizzato.

Ternana-Pescara: follia Vallocchia, umbri in 10

L’atmosfera è rovente al Libero Liberati per il primo atto della finale playoff. Pronti, via e subito un’occasionissima per la Ternana: rinvio lungo e preciso di Vannucchi, Letizia buca l’intervento e Ferrante si ritrova a tu per tu con Plizzari, ma si lascia ipnotizzare dal portiere del Pescara.

All’11’ l’episodio che cambia la storia del match: intervento col piede a martello di Vallocchia su Squizzato, Zanotti non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso. Liverani perde il suo equilibratore, un elemento fondamentale del suo scacchiere tattico.

Vannucchi salva su Bentivegna

Poco dopo sono i padroni di casa a protestare per un’entrata dura di Squizzato, che viene punito con il giallo. I due allenatori cambiano: per la Ternana entra Fazzi per Curcio, per il Pescara Kraja per l’acciaccato Squizzato.

Al 24′ la prima chance per gli abruzzesi: imbucata di Ferraris per Bentivegna, Vannucchi si oppone e poi Merola calcia altissimo a porta vuota. Al termine del primo tempo gli animi si surriscaldano e volano scintille tra Liverani e il vice di Baldini.

Pescara avanti: la sblocca Letizia

La ripresa si apre con il Pescara che schiaccia il piede sull’acceleratore a caccia del gol del vantaggio. Che arriva al minuto 57: il tiro dalla distanza di Letizia deviato con la schiena da un avversario beffa Vannucchi, che questa volta è poco reattivo. Finisce così: la gara di ritorno è fissata per sabato 7 giugno, sempre alle 21:15, allo stadio Adriatico.

Top e flop della Ternana

Casasola 6,5: Dopo l’espulsione di Vallocchia, diventa il più intraprendente dei suoi.

Dopo l’espulsione di Vallocchia, diventa il più intraprendente dei suoi. Ferrante 5,5: Bravo a scappare alle spalle di Letizia, ma tutto solo davanti a Plizzari avrebbe dovuto e potuto fare molto meglio.

Bravo a scappare alle spalle di Letizia, ma tutto solo davanti a Plizzari avrebbe dovuto e potuto fare molto meglio. Vannucchi 5,5: Portiere-assistman: serve una palla d’oro a Ferrante, poi blinda la porta sulla conclusione di Bentivegna. Ma sulla conclusione di Letizia deviata da un compagno di squadra è parso poco reattivo.

Portiere-assistman: serve una palla d’oro a Ferrante, poi blinda la porta sulla conclusione di Bentivegna. Ma sulla conclusione di Letizia deviata da un compagno di squadra è parso poco reattivo. Aloi 5: Con un uomo in meno perde un pallone sanguinoso che consente al Pescara di andare a un passo dal vantaggio.

Con un uomo in meno perde un pallone sanguinoso che consente al Pescara di andare a un passo dal vantaggio. Vallocchia 4: Una follia nella partita più importante dell’anno. E per giunta dopo soli 11′: il rosso è inevitabile conseguenza di un intervento incomprensibile e ingiustificabile.

