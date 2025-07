Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Nunez, Lookman, Jashari, Grealish e Hojlund

Colpi in dirittura d’arrivo, altri clamorosamente sfumati, altri ancora inseguiti da settimane senza successo. Continuano frenetiche le trattative di mercato e, di tanto in tanto, arriva persino qualche annuncio ufficiale. Quali sono le percentuali sui trasferimenti dei numerosi calciatori accostati alle squadre italiane? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 11.00 di martedì 29 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Nunez Sancho Cristante INTER Lookman Frendrup Andrey Santos MILAN Jashari Vlahovic Aramburu NAPOLI Grealish Sterling Ndoye ROMA Hojlund Ghilardi McKennie LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Rowe Chiesa Nico Gonzalez FIORENTINA Volpato Kessié Martel

La Juve sogna Nunez, l’Inter non molla Lookman

Ostaggio di Vlahovic, Douglas Luiz e Weah, la Juve spera in un “regalo” del Liverpool: il prestito di Nunez. L’uruguaiano fino a un paio di settimane fa era nel mirino del Napoli e i Reds chiedevano 60 milioni, ora lo lasceranno partire gratis o accetteranno un prestito oneroso annuale da pochi spiccioli? Chissà. Sullo sfondo Sancho, mentre sembra essersi raffreddato il possibile scambio con la Roma: Cristante a Torino, McKennie nella Capitale. L’Inter, intanto, continua a puntare tutto su Lookman: Chivu e Marotta lo vogliono, il problema è che l’Atalanta non fa sconti e richiede una cifra blu che al momento l’Inter non riesce a mettere insieme.

Milan, non si sblocca Jashari: Napoli su un esterno

Problemi anche per Tare e Allegri: il Bruges continua a tenere duro e a chiedere la luna per Jashari, il rinforzo a centrocampo individuato dal Milan. Respinta anche l’ultima proposta. “E che si fa? Che devo fare?”, sembra chiedere il ds del Milan dopo l’ennesimo rifiuto dal Belgio. Il Napoli, invece, ha incassato la beffa di Ndoye, che dopo lunghi tentennamenti è sbarcato al Nottingham Forest. Chi al suo posto? Il nome più suggestivo è quello di Grealish, che però costa tanto. Sul tavolo pure Sterling, altro nome illustre della Premier League, ma non sono escluse possibili sorprese (Garnacho, Chiesa o addirittura Zaccagni).

Roma, Gasp ritrova Hojlund? Le altre trattative

E le altre? La Roma, piazzato il colpo Wesley, non molla Hojlund: Gasperini ritroverebbe il centravanti lanciato a Bergamo, che potrebbe sostituire Dovbyk in caso di partenza dell’ucraino. Sarebbe un rinforzo di spessore per i giallorossi, che intanto continuano a seguire con interesse il giovane difensore Ghilardi del Verona. In casa Atalanta si aspettano le evoluzioni della vicenda Lookman. Piacciono Rowe e Chiesa, mentre a Firenze Pioli attende rinforzi: un nome molto caldo nelle ultime ore è quello di Volpato, il cui futuro potrebbe tinteggiarsi di viola.