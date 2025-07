La Juventus e Comolli devono ancora portare a termine il capitolo cessioni, quello più spinoso e complicato. In uscita Dusan Vlahovic, il cui ingaggio è quasi del tutto insostenibile per la Juventus e che anche in Premier paiono poco inclini ad affrontare. Douglas Luiz è rientrato alla Continassa ma è tra i nomi in lista mentre dopo le esternazioni dell’agente pare sicuro che Weah voglia andar via al Marsiglia, ma le condizioni vanno affrontate.