Jacobs rinuncia anche agli Assoluti: il rientro si allontana. Anche Tamberi in dubbio, Battocletti e Iacopino le stelle a Caorle

Lo sprinter azzurro rinuncia ai campionati italiani di Caorle e la sua presenza ai Mondiali è sempre più in dubbio: in gara invece Furlani e Fabbri, sguardo puntato su Diaz nel triplo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La marcia di avvicinamento verso i Mondiali di Tokyo continua e un appuntamento fondamentale arriva nel fine settimana quando a Caorle andranno in scena i campionati italiani. Gli Assoluti di quest’anno, in programma il 2 e 3 agosto, rivestono un ruolo fondamentale per la preparazione in vista del grande appuntamento della stagione. Tanti i big al via, ma anche assenze eccellenti come Marcell Jacobs.

Jacobs rinuncia anche agli Assoluti

La situazione legata a Marcell Jacobs si fa ogni giorno più difficile da decifrare. Lo sprinter azzurro continua a ritardare il suo rientro dopo l’infortunio ma la cosa che preoccupa di più è il silenzio sulla sua situazione. Il suo team nei mesi scorsi ha fatto sapere che l’azzurro non è alle prese con un problema fisico ma i risultati in stagione, nelle pochissime uscite di cui è stato protagonista, non sono stati all’altezza delle aspettative. Con la rinuncia agli Assoluti, la data di un possibile rientro si allunga ancora e la possibilità sia di presenza che di competitività ai Mondiali di Tokyo diventa sempre più complicata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tamberi iscritto ma ancora in dubbio

Un’altra situazione da valutare è quella legata a Gianmarco Tamberi. Il saltatore marchigiano, dopo la difficile partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, ha avuto una sola uscita ufficiale con una prestazione decisamente lontana dai suoi standard. Gimbo ha scelto un percorso decisamente più “tranquillo” visto che l’obiettivo è focalizzato principalmente su Los Angeles 2028. Il “capitano” azzurro ha deciso di iscriversi agli Assoluti ma deciderà solo nei prossimi giorni se partecipare. E in pista potrebbe trovare quello che in tanti considerano il suo erede Mattia Sioli, campione europeo Under23.

Battocletti e Iapochino

Al netto di dubbi e assenze, gli Assoluti di Caorle vedranno al via tanti big dell’atletica italiana con la stella Nadia Battocletti che oltre ai suoi 5000, risulta iscritta anche sui 1500: gara che negli ultimi tempi ha guardato con grande interesse. Nel lungo invece le attenzioni sono tutte per Larissa Iapichino che dopo aver valicato quota 7 metri è una delle grandi speranze per i Mondiali.

C’è grande attenzione per vedere al via nel triplo Andy Diaz che ha risolto i problemi fisici red è reduce dalla doppietta Europei-Mondiali indoor. Nel peso ci sarà la solita sfida tra Leonardo Fabbri e Zane Weir, mentre nei 100 ostacoli femminili sarà Zaynab Dosso a provare a prendersi la scena. Ma in ottica mondiale sono tanti gli atleti da seguire come Mattia Furlani, anche lui reduce da una stagione in chiaroscuro fino a questo momento.