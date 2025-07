Grave incidente per Laura Dahlmeier, campionessa olimpica: l'ex biatleta travolta da una frana in Pakistan a 5700 metri

Prime informazioni per la sorte della campionessa olimpica che sarebbe rimasta vittima di un terribile incidente, sono ore di angoscia per lei

Quanto riportano i principali media tedeschi non lascia crescere nulla se non l’angoscia. La sorte riservata a Laura Dahlmeier, 31enne vincitrice di due ori e un un bronzo nel biathlon alle Olimpiadi 2018 di Pyeongchang, pare segnata dopo la frana sulle montagne del Karakorum, in Pakistan, dove la campionessa si trovava per un’escursione a 5.700 metri d’altezza.

L’incidente della campionessa in alta montagna

A riportare la notizia è la televisione tedesca ZDF, secondo cui l’ex biatleta sarebbe in condizioni critiche. Il suo manager ha dichiarato all’emittente le circostanze dell’incidente e ha diffuso i dettagli dell’accaduto, riportati anche in un comunicato dettagliato e comparso sui social, nel pomeriggio di oggi, 29 luglio:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Laura Dahlmeier stava scalando con il suo compagno di cordata il 28 luglio quando è stata colpita da una frana. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale a un’altitudine di circa 5.700 metri. Il compagno di cordata ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza e sono state avviate immediatamente le operazioni di soccorso”.

Le parole del suo manager

Le operazioni per individuare e soccorrere la campionessa tedesca si sono rivelate impervie, a causa anche delle condizioni in cui Laura Dahlmeier stava effettuando la scalata. “A causa della lontananza della zona, un elicottero di soccorso non è riuscito a raggiungere la scena prima della mattina del 29 luglio. Una squadra internazionale di soccorso alpino sta attualmente coordinando le operazioni di soccorso. I soccorritori sono assistiti da alpinisti internazionali esperti nella regione”..

“Un elicottero ha accertato che la donna era gravemente ferita”. Secondo la ZDF, non sono stati rilevati segni di vita. La bavarese, che si è ritirata nel 2019 ad appena 25 anni, è grande appassionata di alpinismo ed è esperta in materia, ma non avrebbe potuto evitare la caduta di rocce che ha colpito la zona in cui era.

La dinamica della caduta e le difficoltà dei soccorsi

L’incidente è avvenuto ieri, 28 luglio, ma l’elisoccorso è potuto intervenire soltanto nella mattina di oggi, 29: durante il sorvolo è stato accertato che la donna era gravemente ferita e che non dava però segni di attività, movimento.

Laura, nel corso della sua carriera, aveva anche conseguito il titolo di guida alpina e sciistica certificata dallo Stato ed era considerata esperta tanto da avventurarsi in una simile missione.

Chi è Laura Dahlmeier

Come la stessa Laura Dahlmeier racconta, nel suo sito ufficiale, ha indossato gli sci per la prima volta all’età di due anni incominciando a coltivare il sogno di diventare campionessa olimpica. Inizialmente impegnata nello sci alpino, ha provato il biathlon per la prima volta all’età di nove anni, per poi dedicarsi completamente a questo sport a dodici anni.

Laura ha vinto sette medaglie d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo ai Campionati del Mondo di Biathlon, 20 gare di Coppa del Mondo e la Coppa del Mondo generale nella stagione 2016/17. Alle Olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang ha coronato la sua carriera con due medaglie d’oro nelle gare sprint e a inseguimento, oltre alla medaglia di bronzo nella gara individuale.

Questo rende Laura una delle biatlete di maggior successo di tutti i tempi, insignita, tra gli altri, del titolo di “Sportiva dell’anno” (2017), della Foglia d’alloro d’argento della Repubblica Federale di Germania (2018), del Premio Pegasos come “Leggenda dello Sport” (2019) e dell’Ordine al Merito Bavarese (2021). È cittadina onoraria della sua città natale, Garmisch-Partenkirchen. Nel 2019, a soli 25 anni, ha deciso di abbandonare il biathlon per dedicarsi a nuovi obiettivi, tra cui l’alpinismo e la sua carriera come commentatrice televisiva proprio per ZDF.

seguono aggiornamenti