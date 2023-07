Juventus, Vlahovic e Chiesa verso la Premier: Giuntoli subito all'attacco

I gioielli bianconeri fanno gola all'estero, il neo-direttore sportivo annota sul taccuino i possibili sostituti: tutte le piste

02-07-2023 18:44

La nuova Juventus di Giuntoli e Allegri va subito all’attacco. Letteralmente. La permanenza in bianconero di Chiesa e Vlahovic è appesa a un filo. Le sirene della Premier League cantano con insistenza sempre maggiore e difficile sarà resistere sia per il club sia per i giocatori.

Nessuno è incedibile di fronte a offerte irrinunciabili e anche la Vecchia Signora non si opporrà alle partenze dei suoi due riferimenti offensivi qualora sul piatto dovessero essere messe cifre importanti. Come quelle che le big all’estero sono in grado di garantire. C’è la fila per Chiesa e Vlahovic e per la Juventus è già tempo di immaginarsi senza di loro.

Juve, Chiesa e Vlahovic: chi li cerca in Premier League (e non solo)

Per Federico Chiesa in pole position ci sono Newcastle, Aston Villa e Liverpool, ma non solo. Impossibile escludere a monte l’opzione Bundesliga dove il potere d’acquisto e l’appeal del Bayern non hanno bisogno di presentazioni: 60 milioni di euro è la valutazione che la Juventus ha stabilito per il cartellino del nazionale italiano.

Dusan Vlahovic fa gola in particolare al Chelsea e al Manchester United: per assicurarselo servono non meno di 80 milioni. Anche per Vlahovic ci sono possibili destinazioni alternative a quelle inglesi: il PSG e il Real Madrid sono alla finestra.

Calciomercato, il possibile asse Juve-Atalanta

“La domanda sorge spontanea” Antonio Lubrano docet: chi andrebbe ad occupare la caselle lasciate vacanti da Chiesa e Vlahovic? Di certo resterà Moise Kean ed è stato riscattato Arek Milik ma, ovviamente, non basterebbero per colmare quello che sarebbe un doppio vuoto decisamente pesante a cui far fronte.

Ecco, allora, che a stuzzicare l’appetito degli operatori di mercato della Juve e a solleticare i pensieri dei tifosi è un profilo emergente. Con l’Atalanta il ventenne danese Rasmus Hojlund ha lasciato intravedere di avere un potenziale da top-player: 32 presenze, 9 gol e 4 assist nella sua prima annata in Serie A che, tradotto in costo del cartellino, per la società orobica fa non meno di 45 milioni da provare a livellare verso il basso attraverso l’inserimento di contropartite tecniche.

Ginutoli e le piste estere

Dall’Italia all’estero. Sul taccuino di Giuntoli c’è Jonathan David, canadese, classe 2000: 58 gol nelle 136 partite con i francesi del Lilla da dove l’ex direttore sportivo del Napoli ha pescato un certo Victor Osimhen. David ha una quotazione di 50 milioni di euro e i transaplini non sembrano orientati ad accettare giocatori nell’ambito della trattativa che potrebbe essere intavolata. Il possibile outsider? Noah Okafor di proprietà del Red Bull Salisburgo. Il contratto del ventitreenne svizzero scade il 30 giugno 2024 e può agevolare la trattative, ma anche c’è da battere un’agguerrita concorrenza.