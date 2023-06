Juventus, il piano di Giuntoli è chiaro: per l'attacco serve Hojlund

Il futuro uomo mercato dei bianconeri ha un piano preciso per avere il centravanti danese. E intanto pensa alla cessione di Vlahovic ad un prezzo importante.

28-06-2023 11:24

Cristiano Giuntoli pare sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. E ci sarebbe anche un piano preciso per stravolgere l’attacco bianconero.

Giuntoli in arrivo a Torino, pronte le mosse di mercato

Aurelio De Laurentiis sembra ormai pronto a lasciar partire Cristiano Giuntoli, destinazione Torino, sponda bianconera. Il nuovo direttore sportivo starebbe già pensando a come rendere la Vecchia Signora ancor più competitiva.

In particolare, attenzione a possibili stravolgimenti in attacco. Il nome giusto sarebbe quello di Rasmus Hojlund, attaccante 2003 in forza all’Atalanta. Cristiano Giuntoli pare convinto che sia l’uomo giusto per rinvigorire l’attacco bianconero.

Juventus: se arriva Hojlund parte Vlahovic

L’eventuale arrivo dell’attaccante danese della Dea è legato, ovviamente, al futuro di Dusan Vlahovic. Solo in caso di cessione del serbo, la Juventus potrebbe abbracciare il giovane Rasmus Hojlund.

Da tempo, si parla di possibili offerte per l’attaccante serbo della Vecchia Signora (sulle sue tracce Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea) ma, almeno per il momento, non ci sarebbe nulla di concreto. Nel momento in cui Cristiano Giuntoli prenderà in mano le redini, è chiaro che verranno fatti tanti ragionamenti. Si parlerà anche di Dusan Vlahovic.

Giuntoli, le mosse per una Juventus giovane e virtuosa

La sensazione è che Cristiano Giuntoli, quando sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus, lavorerà sul “modello Napoli”, ovvero cercando di allestire una rosa competitiva ma anche estremamente sostenibile dal punto di vista economico.

L’attaccante danese Rasmus Hojlund, per età e costo, ha le caratteristiche ideali per la Juventus ipotizzata da Cristiano Giuntoli (attenzione alle sirene inglesi). Non sarà la sua unica mossa. Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot e il colpo Timothy Weah, c’è attesa per capire cosa farà Cristiano Giuntoli, uno che ha sempre operato in grande stile. Prima, tuttavia, bisogna attendere l’ufficialità del suo sbarco nella società bianconera.