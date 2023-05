Secondo i media tedeschi i bavaresi sono pronti a fare un'offerta alla Juventus

26-05-2023 22:04

Il Bayern Monaco potrebbe offrire 80 milioni di euro per Dusan Vlahovic: secondo i media tedeschi, in particolare Sky Deutschland, l’attaccante serbo piace molto a Thomas Tuchel, che è in pressing sulla dirigenza per il possibile acquisto della punta serba della Juventus.

Vlahovic però non convince del tutto i vertiti del club per il suo costo elevato e per la sua stagione deludente in bianconero, che non offre garanzie per un ruolo così importante.