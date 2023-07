Osimhen-Napoli, telenovela agli sgoccioli: vicini alla decisione finale

L'attaccante nigeriano è pronto a definire il suo futuro grazie a un'intesa tra il suo entourage e Aurelio De Laurentiis

03-07-2023 11:06

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Il cammino di Victor Osimhen con il Napoli non è ancora arrivato al capolinea. Una storia d’amore, nata tre anni fa, che ha raggiunto il picco dopo l’ultima strabiliante stagione vissuta dal nigeriano.

Divenuto perno dell’attacco di Luciano Spalletti, l’ex Lille ha dato il suo massimo contributo nella scalata dei partenopei verso lo scudetto che mancava da 33 anni. Tanti gol e un amore viscerale per la maglia azzurra: così è nata la Osimhen-mania. L’appuntamento con l’addio, però, sembra rimandato.

Osimhen, la telenovela sta per finire

Il Napoli ha iniziato il suo riassetto in vista della prossima stagione. Tanti cambiamenti, tra cui gli addii di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, sostituito da Rudi Garcia. Tanti movimenti anche sul mercato, con qualche big di questa stagione arrivato ai saluti. Tra questi non figura anche Victor Osimhen, ma solo per il momento. Dopo aver fissato il cartellino del giocatore alla cifra di 180 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis ha visto spuntare sul tavolo la proposta di un rinnovo ‘ponte’ con un abbassamento della clausola, che si tradurrebbe concretamente con l’addio dell’attaccante il prossimo anno.

La fumata bianca può arrivare dall’incontro tra il presidente azzurro e l’agente dell’attaccante Roberto Calenda. Nel frattempo, Victor Osimhen si gode le sue vacanze nella sua Nigeria, a Lagos, lontano dalle voci di mercato. Per lui è il momento di dedicarsi ai suoi affetti: con foto e video testimoniano tutto il suo divertimento. Dall’incontro con la maestra delle elementari, fino alla partita di calcetto con i suoi amici lontano dai riflettori, passando anche per un’importante intervista rilasciata al portale nigeriano Soccernet.

Le dichiarazioni di Victor Osimhen

Osimhen ha fame di vittorie. Lo ha ribadito a Soccernet, non nascondendo di volersi catapultare sulla prossima stagione:

“Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi del calcio mondiale con un club che apprezza le piccole cose che fai per loro. Sto lavorando duramente e, dopo aver conquistato il primo titolo da professionista, ora voglio continuare a vincere. Non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione”.

Parole al miele per Napoli:

“Non ho mai visto una città più pazza del calcio come Napoli. I napoletani mostrano tutto l’amore per i loro giocatori e, ovunque io vada, sono rispettato. I bambini mi amano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la copia della mia maschera. Questo dimostra il duro lavoro che ho fatto per loro. E per me non c’è posto migliore. Sono felice di aver fatto la scelta giusta andando a Napoli. Raggiungere questo tipo di grandezza con i napoletani è qualcosa a cui penserò sempre con il sorriso. I figli dei miei figli verranno in questo mondo e si renderanno conto che il loro padre ha fatto qualcosa di straordinario”.

I numeri dell’attaccante al Napoli

Una storia, quella di Osimhen al Napoli, che non avrebbe bisogno di alcuna presentazione. “L’eroe mascherato” ha regalato grandi emozioni con il suo modo di far calcio e il suo vizio del gol. Arrivato a Napoli nel 2020 dal Lille è stato fin da subito al centro dei progetti partenopei. Sia con Gattuso sia con Spalletti, la sua titolarità non è mai stata messa in dubbio se non a causa degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal manto erboso del Diego Armando Maradona.

Numeri da urlo e prestazioni da fuoriclasse, Osimhen ha raggiunto l’apice nella stagione più importante della sua carriera, grazie anche all’incontro con il compagno Kvaratskhelia: tra campionato e Champions ha totalizzato 42 presenze, realizzato 31 gol e 5 assist.