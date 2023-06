Il Napoli blinda Kvaratskhelia per cinque anni

Il club azzurro ha trovato l'accordo con la società partenopea

22-06-2023 14:21

Futuro a tinte azzurre per Khvicha Kvaratskhelia: secondo le indiscrezioni in arrivo da Napoli, l’attaccante georgiano, figura chiave della squadra da scudetto di Luciano Spalletti, avrebbe accettato la proposta del club partenopeo per un rinnovo di contratto.

Kvaratskhelia si è accordato con Aurelio De Laurentiis per un ingaggio fino al 2028 da tre milioni di euro a stagione. La società campana si mette così al sicuro da possibili assalti da parte di pretendenti estere, almeno per il momento.

Arrivato da semisconosciuto al grande pubblico nella scorsa stagione, Kvaratskhelia ha stupito tutti segnando 12 reti e realizzando 10 assist decisivi nello scorso campionato, numeri che gli hanno permesso di vincere il premio MVP dell’anno scorso.

Kvaratskhelia è ora il quarto giocatore più pagato della rosa degli azzurri: il suo ingaggio è più che raddoppiato.