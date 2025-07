Calafiori, nuovo ko: tifosi Arsenal disperati: è di cristallo, rimandatelo in Italia

Si ferma il difensore italiano nell'amichevole contro il Newcastle. Arteta: "Speriamo non sia nulla di grave". Apprensione anche per la Nazionale

Nuovo stop per Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Arsenal si è fermato durante l’amichevole vinta 3-2 contro il Newcastle, lasciando il campo zoppicando e dirigendosi subito verso gli spogliatoi. Dopo la gara Arteta ha spiegato: “Calafiori ha detto di aver sentito un piccolo fastidio, non sappiamo ancora la gravità del problema. Speriamo non sia nulla di serio”. Il club ancora non ha rilasciato aggiornamenti sull’entità dell’infortunio, mentre tra i tifosi cresce la preoccupazione per l’ennesimo stop. Apprensione anche in chiave Nazionale, con le sfide di settembre all’orizzonte.

Calafiori, infortunio durante il test contro il Newcastle

Al 49’ dell’amichevole contro il Newcastle, Riccardo Calafiori, schierato titolare al centro della difesa accanto a Saliba, ha dovuto abbandonare il campo. L’ex Bologna si è seduto a terra e ha chiesto il cambio, uscendo poi zoppicante verso gli spogliatoi. Al suo posto è entrato Kiwior. Le prime indicazioni lasciano presagire che non si tratti di nulla di grave, ma resta un po’ di apprensione sia per l’Arsenal, sia per la Nazionale italiana in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma a settembre.

I tifosi dell’Arsenal: “Vendetelo”

La pazienza dei tifosi dell’Arsenal inizia a esaurirsi. Calafiori, ormai spesso fermato dagli infortuni, nella scorsa stagione ha accumulato 183 giorni di stop tra guai muscolari, problemi al polpaccio e soprattutto al ginocchio. Arrivato dal Bologna per circa 45 milioni, il difensore ha collezionato appena 19 presenze in Premier League, oltre a poche apparizioni in Champions e Coppa di Lega, ma con continuità mai trovata.

Sui social cresce il malumore: “Il Bologna ci ha venduto giocatori di vetro”, scrive un tifoso sotto la foto di Calafiori dolorante a terra contro il Newcastle. Commenti come “rimandatelo in Italia” o “vendetelo” testimoniano la crescente frustrazione dei supporter dei Gunners di fronte all’ennesimo stop del 23enne romano.

Calafiori: “Lavoro per trovare la migliore condizione”

Proprio Riccardo Calafiori, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, aveva parlato delle difficoltà fisiche vissute nella scorsa stagione: “Lo scorso anno mi hanno fermato gli infortuni perché nelle partite in cui sono stato utilizzato credo di aver risposto sempre nel modo giusto. Ecco perché adesso penso solo a lavorare bene e a trovare la migliore condizione. Sono pronto”.

La determinazione certamente non mancava, ma i problemi fisici hanno nuovamente bussato alla porta del difensore italiano, che conferma una certa fragilità sotto questo aspetto. Ora c’è attesa per conoscere l’entità del nuovo infortunio, con apprensione anche per Gattuso e la Nazionale in vista degli impegni di settembre per le qualificazioni ai Mondiali 2026.