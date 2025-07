Calciomercato Serie C: Mignani passa al Benevento, il Siracusa sogna Kiyine

Tutte le notizie di oggi 29 luglio sul calciomercato di Serie C: sogna in grande il Siracusa e ci prova per l'ex Chievo Kiyine, Cinquegrano all'Inter U23

La Serie C 2025/2026 continua a prendere forma. Dopo la formazione dei gironi e la presentazione ufficiale del calendario, prosegue il calciomercato delle 60 squadre della terza serie italiana. La giornata di oggi, martedì 29 luglio, è stata caratterizzata da un mix di ufficialità, trattative in corso e valutazioni.

Il Siracusa sogna in grande: tentativo per Kiyine

La copertina se la prende il Siracusa, che sogna in grande. Infatti nel mirino della neopromossa siciliana c’è Sofian Kiyine, centrocampista classe 1997 attualmente alla Triestina e con trascorsi importanti in Serie A tra Chievo Verona e Venezia. Un profilo di assoluto livello sul quale il Siracusa sta lavorando: trattativa complicata, ma la dirigenza vuole regalare alla piazza un colpo importante. Il Benevento continua a costruire una squadra importante per puntare alla promozione diretta, dopo la delusione dell’eliminazione ai playoff nella scorsa stagione. Oggi l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante Guglielmo Mignani dalla Pianese. Il classe 2004 ha firmato un contratto fino al 2028. Sul fronte uscite per il club sannita è arrivata la cessione del portiere classe 2007 Nunziante all’Udinese: accordo fino al 2030 con i friulani.

Prende forma l’Inter U23, ecco Cinquegrano

Nella prossima stagione di Serie C, gli occhi saranno puntati anche sull’Inter U23, il quarto club in Italia a costruire la seconda squadra nella terza serie dopo Juve, Atalanta e Milan, retrocessa in Serie D nella passata annata. Prende forma la rosa che sarà a disposizione dell’allenatore Vecchi: chiusa l’operazione per l’arrivo del difensore Simone Cinquegrano, mentre la dirigenza nerazzurra segue da vicino i profili di Carraro del Vicenza e di Fiordilino della Triestina per rinforzare il centrocampo. Rimanendo nel girone A, firma con il Lecco Lorenzo Mihali: primo contratto da professionista fino al 2027 per il centrocampista classe 2006. Rinnovo anche per il coetaneo Christian Di Bitonto, difensore che resterà con i lombardi fino al 2026.

Iaquinta al Virtus Verona, Sall rinnova con il Carpi

In casa Arezzo, si valuta il futuro del capitano Settembrini. Il centrocampista, sotto contratto per un’altra stagione, sta considerando alcune offerte dalla Serie D. Mentre il Carpi blinda Abdoulaye Sall, attaccante classe 2000 con due gol all’attivo in 32 presenze nella scorsa stagione che ha rinnovato fino al 2027. Per chiudere, una carrellata di colpi ufficiali: il Virtus Verona ha ufficializzato l’arrivo dello svizzero classe 2006 Fabio Iaquinta; a Pontedera ha firmato Bassanini, proveniente dal Pisa; mentre l’Audace Cerignola ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno offensivo Ludovico D’Orazio, ex Roma Primavera, con un contratto fino al 2027.