Inter, se salta Frattesi c'è il piano B: per i tifosi è anche più forte

02-07-2023 17:25

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Il golden boy del calcio italiano è lui: Davide Frattesi. Tutte, ma proprio tutte lo vogliono. Il ds del Sassuolo Carnevali fa l’occhiolino a una e un sorriso a un’altra ma ancora non si sa dove giocherà il centrocampista che piace anche a Mancini. C’è la fila per un’asta che si preannuncia caldissima e il borsino varia ogni giorno. In pole c’era l’Inter, che però con Onana che rischia di non essere più ceduto al Manchester United non ha più la liquidità necessaria, poi c’è la Roma – la preferita un anno fa dal giocatore, ma anche Milan e Napoli, più defilato.

Intrecci di mercato: l’Inter riflette

L’Inter aveva messo da tempo gli occhi sul giocatore ma più passano i giorni e più la cifra sale: oggi si parla di 40 milioni cash per Frattesi, domani chissà. Ecco allora che i nerazzurri starebbero pensando a un piano-B e gli indizi portano a Samardzic.

Spunta Samardzic, il piano ‘B’ ideale per l’Inter e i suoi tifosi

Spopolano i commenti dei tifosi dell’Inter sui social che fanno pressioni alla società al fine di lasciar perdere Frattesi. Piace il centrocampista dell’Udinese, 21enne tedesco naturalizzato serbo. Oltre agli apprezzamenti per Samardzic, non mancano le frecciatine dei tifosi dell’Inter alla Juventus inerenti al probabile acquisto di Frattesi; scrive Lorenzo: “Il Sassuolo sta per regalare Berardi alla Juve invece con noi continua a imporsi su Frattesi. Virare subito su Samardzic che costa meno è più tecnico e più duttile, mandare a quel paese Carnevali e Riso: sveglia Inter!”; Costantino sogna il serbo: “Lazar talento che rievoca miti che hanno incantanto con il loro sinistro magico. Con tutto il rispetto il Chino era e sarà unico e inimitabile anche perchè parliamo di ruoli diversi, ma questo 2002 ha qualità e personalità non comuni. Magari un giorno a San Siro…”; anche Paolo si schiera all’unisono: “Lasciamo stare Frattesi e andiamo su questo demone che in caso di necessità fa anche il play”. E se di solito i soprannomi nascono soltanto ad acquisto effettuato, è simpatico il soprannome dato dai tifosi nerazzurri che già circola in rete per il loro pupillo di mercato: “Gasardzic!”

L’identikit di mercato: Samardzic il trequartista ideale per Inzaghi

Dall’Under 16 all’ Under 21 è stato in nazionale tedesca. Dal 24 Marzo 2023 ha debuttato per la prima volta con la nazionale serba. Nasce nel ruolo di centrocampista centrale ma il suo guizzo, altezza e fisicità gli consentono di poter giocare anche più in avanti nel ruolo di trequartista. Dal 5 Agosto 2021 passa dal Lipsia all’Udinese per 3 milioni di euro e in Serie A, sebbene giovanissimo, conquista l’occhio degli appassionati sportivi con i suoi gol e giocate. Ad appena 21 anni è già pronto e fa sognare la tifoseria nerazzurra. Altro che Frattesi, altro che trattative no stop con il Sassuolo. L’Inter adesso punta alla soluzione low cost e soprattutto più rapida per Samardzic. Sui 30 milioni si potrebbe chiudere tranquillamente l’affare. Per Frattesi invece ne servono almeno 40. Marotta ci pensa, ma non troppo. Tutto dipende da Onana, o quasi. L’ipotesi B pare adesso la più fattibile.