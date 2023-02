Niente Germania, Samardzic ha scelto la Serbia

Il centrocampista dell’Udinese ha ceduto alle lusinghe del ct Dragan Stojkovic e non indosserà più la maglia della nazionale tedesca nonostante sia nato e cresciuto a Berlino.

28-02-2023 16:37

E alla fine fu Serbia. Il giocatore 21enne dell’Udinese Lazar Samardzic ha deciso di dire sì al corteggiamento del ct Dragan Stojkovic e di abbandonare definitivamente la nazionale tedesca.

Nonostante sia nato e cresciuto a Berlino, Samardzic indosserà, d’ora in avanti, la maglia del suo paese d’origine, quello da cui provengono i suoi genitori.

La sua esperienza tedesca vanta 28 presenza tra le fila del settore giovanile fatte di 9 reti. L’ultima è molto nota all’Italia vista che vale il 4-2 della sfida tra i bianchi e gli azzurri dell’under 21 andata in scena lo scorso 19 novembre ad Ancona, battendo Carnesecchi su punizione.

Ma da quando è iniziato il campionato di serie A l’ex fantasista di Stella Rossa, Verona e Olimpique Marsiglia, ed ora allenatore della nazionale, non gli ha mai tolto gli occhi di dosso fino ad innamorarsi di lui. L’idea è quella di riuscire a convincere altri oriundi ad indossare la casacca serba.