Inter, per Frattesi è tutto da rifare: ora in pole c'è la Roma

La trattativa per portare Frattesi all'Inter si è arenata e adesso si è inserita prepotentemente la Roma, squadra detentrice del 30% del cartellino del giocatore.

29-06-2023 20:30

L’operazione per arrivare a Frattesi si è complicata e adesso l’Inter deve fare i conti con la Roma. I nerazzurri, nei giorni scorsi, hanno trovato un accordo con il Sassuolo sulla base di 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato intorno ai 7-8 milioni di euro. Il dg degli emiliani Carnevali però, considerando anche l’interesse di altre squadre, ha alzato la valutazione del centrocampista azzurro, chiedendo 40 milioni.

La Roma punta il tifoso Frattesi

Una mossa che ha frenato l’Inter, impegnata al momento soprattutto sulla cessione di Brozovic. Il trasferimento in Arabia del croato potrebbe decisamente aiutare Marotta a investire successivamente su Frattesi, che però adesso avrebbe la possibilità di indossare la maglia della squadra che tifa, quella della Roma. In passato, il giocatore non si è nascosto: “Sì, da romanista sarei voluto restare. Ma tutto si metabolizza e adesso sono felicissimo di essere al Sassuolo”.

Dionisi: “Frattesi deve ambire ad altri palcoscenici”

Dopo aver fatto grandi cose col Sassuolo però, per Frattesi è tempo di cambiare aria e anche il tecnico dei neroverdi Dionisi ne è consapevole: “In queste gue stagioni ha confermato quello ciò che pensavo di lui io in primis: ha forza fisica, tecnica, capacità di inserimento, quest’ultima è la prima qualità che ha, che pochi altri hanno. Frattesi è cresciuto in ogni stagione, ha fatto tre anni anni di Serie B e due di Serie A con il Sassuolo e questa è stata una stagione in cui ha dimostrato ancor di più le sue qualità.

Ci mette molta dedizione, ha corsa, intensità, spesso arriva a rubar palla e non è una cosa da poco per un centrocampista. Quanto sia cresciuto è sotto l’occhio di tutti. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo apprezzato tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba anche ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto”.

Inter, per la Roma è più semplice arrivare a Frattesi

Frattesi vuole l’Inter, ma con l’inserimento della Roma tutto potrebbe cambiare. Anche perché i giallorossi sono in ottimi rapporti col Sassuolo: è stato formalizzato l’accordo per il trasferimento dei giovani Volpato e Missori per 10 milioni di euro e il club capitolino detiene il 30% del cartellino del centrocampista neroverde. Per questo motivo, con uno sconto, sarebbe più facile per la Roma arrivare a Frattesi. L’Inter intanto sta a guardare.