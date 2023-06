Rivoluzione Milan, con i soldi di Tonali si puntano Lukaku e Frattesi

Il Diavolo è pronto a cambiare pelle: dai proventi della cessione di Tonali al Newcastle, pronto un doppio colpo da urlo. C'è voglia di fare le cose in grande.

22-06-2023 10:30

Il Milan è pronto a rivoluzionare la propria rosa. Con l’addio di Sandro Tonali, la società rossonera avrà i soldi necessari per arrivare a Davide Frattesi e tentare il colpo Romelu Lukaku.

Milan, il sacrificio di Tonali per colpi di mercato importanti

Ormai non ci sono più dubbi: Sandro Tonali è stato scelto come il sacrificio necessario per finanziare il mercato in entrata del Milan. L’offerta del Newcastle, squadra di Premier League, è troppo imponente per lasciarla andare.

Anche se manca ancora l’ufficialità, il centrocampista azzurro andrà al Newcastle per una cifra attorno ai 75 milioni di euro (il Diavolo ne vorrebbe 80), con 48 milioni, in sei anni, garantiti a Sandro Tonali. Con i soldi della sua cessione, il Milan farà tutto il mercato in entrata.

Milan, l’obiettivo primario è Frattesi del Sassuolo

Non appena sarà certo il passaggio di Sandro Tonali in Premier League, il Diavolo andrà all’assalto di Davide Frattesi, centrocampista in forza al Sassuolo cercato da mezza Serie A.

Per cedere il suo gioiello, il Sassuolo vorrebbe non meno di 35 milioni di euro. Il Milan potrebbe averli presto a disposizione, a differenza dell’Inter che prima deve cedere un big (si parla di Marcelo Brozovic che ha sul tavolo un’offerta importante dall’Arabia Saudita).

Milan, spunta anche il colpo a sorpresa: Lukaku

In attesa di novità sul fronte Marcus Thuram, secondo la Gazzetta dello Sport, il Diavolo potrebbe anche provare a strappare Romelu Lukaku all’Inter. Il club nerazzurro sta trattando un nuovo prestito con il Chelsea ma i Blues sarebbero più felici se potessero cedere Big Rom a titolo definitivo.

La società rossonera avrebbe ora la forza per mettere sul piatto una proposta adeguata per il centravanti belga. Con una cifra attorno ai 40 milioni di euro, il Chelsea potrebbe lasciarlo partire. Chiaramente sarebbe uno sgarbo notevole nei confronti dei cugini nerazzurri.