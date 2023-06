Milan, Tonali si avvicina al Newcastle: offerta irrinunciabile e addio possibile

Tonali sarebbe sempre più vicino all'addio al Milan. Il ds del Newcastle, Ashworth, avvistato a Milano. L'offerta da capogiro per rossoneri e giocatore spinge verso la Premer League

21-06-2023 20:37

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Sandro Tonali e il Milan sempre più vicini dirsi addio. Il Newcastle sarebbe, infatti, pronto a sferrare l’affondo decisivo per definire quella che diventerebbe la cessione più importante della storia del Diavolo. Offerta irrinunciabile al club e al giocatore, che avrebbe aperto al trasferimento in Premier League.

Ds del Newcastle a Milano per Tonali

Giornata rovente in casa Milan, con il futuro di Sandro Tonali sul tavolo e, ora, davvero in bilico. Il Newcastle fa sul serio e, dopo essersi visto respinta l’offerta iniziale di circa 50-60 milioni di Euro, ha deciso di muovere le pedine importanti e accelerare. Ecco perché, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, oggi a Milano sarebbe sbarcato nientemeno che il direttore sportivo dei Magpies, Dan Ashworth. L’obiettivo è chiaro: portare il numero 8 rossonero al St James’ Park.

Milan, offerta irrinunciabile del Newcastle

Una mossa importante, che può rivelarsi decisa e che sarebbe coincisa con la scelta di alzare l’offerta a cifre irrinunciabili per Milan e giocatore. Come riporta The Athletic, infatti, il club bianconero gestito dal Fondo Pif, avrebbe messo sul piatto qualcosa come 70 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta che si avvicinerebbe alla richiesta della dirigenza del Milan, che vorrebbe incassare almeno 80 milioni di euro.

Stipendio monstre per Tonali

Le parti si avvicinano e lo stesso sembra accadere al giocatore, che con il passare delle ore avrebbe fatto cadere quel muro che lo aveva spinto appena due stagioni orsono ad abbassarsi lo stipendio pur di vestire il rossonero. Sotto la Madonnina, Tonali percepisce 2,5 milioni di euro, con un contratto in scadenza nel 2027. Il Newcastle sarebbe pronto a offrire più del doppio, arrivando secondo le indiscrezioni a superare i 7 milioni di euro a stagione. E Tonali ci pensa…

L’Europeo Under-21 e la scelta di Tonali

Gli agenti dell’ex Brescia e il Milan si sono incontrati oggi per valutare tutti i possibili scenari. Con molta probabilità, Tonali vorrà disputare al meglio l’Europeo Under-21 che lo vedrà esordire da capitano degli azzurrini di Paolo Nicolato domani sera contro i pari-quota della Francia.

Con molta probabilità il futuro sarà scritto al termine del torneo continentale. Visto il ricorrersi di notizie delle ultime ore, non è, però, da escludere che una decisione possa arrivare prima del previsto e portare a un addio tanto inatteso quanto concretamente possibile. Anche perché, definita l’eventuale partenza, il Milan dovrà poi muoversi al meglio sul mercato per colmare il vuoto del suo leader in mediana.