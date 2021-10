Il Newcastle in mano al fondo PIF

Il Newcastle ha annunciato il cambio di proprietà: il 100% delle quote è passato da St. James Holdings Limited del presidente Mike Ashley a un gruppo di investimento guidato dal Public Investment Fund (PIF), comprendente anche PCP Capital Partners e RB Sports & Media.

Si parla di una cifra intorno ai 350 milioni di euro: il capo del fondo PIF, Yasir Al-Rumayyan sarà presidente non esecutivo del Newcastle. Negli scorsi mesi il fondo era salito alla ribalta anche in Italia per un presunto interesse per le quote dell’Inter.

OMNISPORT | 07-10-2021 19:58