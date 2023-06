Il calendario, le partite in programma, i risultati, le classifiche del campionato Europeo Under21 che si gioca in Georgia e Romania

Gli Europei Under 21, o meglio la Uefa Under21 Championship, sono giunti alla loro 24a edizione. Quest’anno si disputano in Georgia e Romania. Ci sono 16 squadre al via tra cui, oltre alle due rappresentative delle nazioni ospitanti, anche il meglio del calcio europeo. Le favorite d’obbligo Francia e Spagna, oltre a cantere sempre prolifiche come Inghilterra, Germania, Portogallo e Olanda. C’è anche l’Italia, guidata da Paolo Nicolato con il ruolo di outsider. Il torneo inizia il 21 giugno con la fase a gironi. Le 16 squadre sono state ripartite in 4 gruppi. Le 2 migliori piazzate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale. L’Italia parte dal Gruppo D con brutti clienti come Francia, Svizzera e Norvegia (senza Haaland). Ricordiamo che l’Italia è con la Spagna la nazionale che ha vinto più volte questo torneo (5) e che gli Europei Under21 mettono in palio i posti per partecipare alle Olimpiadi di Parigi24.

Fase a gironi

Girone A

A Tbilisi. Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda

Georgia-Portogallo 21/06/2023 ore 18.00 Belgio-Olanda 21/06/2023 ore 18.00 Georgia-Belgio 24/06/2023 ore 18.00 Portogallo-Olanda 24/06/2023 ore 18.00 Olanda-Georgia 27/06/2023 ore 18.00 Portogallo-Belgio 27/06/2023 ore 18.00

Classifica

1. Belgio 0 2. Georgia 0 3. Olanda 0 4. Portogallo 0

Girone B

A Bucarest. Spagna, Ucraina, Romania, Croazia

Ucraina-Croazia 21/06/2023 ore 18.00 Romania-Spagna 21/06/2023 ore 20.45 Romania-Ucraina 24/06/2023 ore 18.00 Spagna-Croazia 24/06/2023 ore 20.45 Croazia-Romania 27/06/2023 ore 20.45 Spagna-Ucraina 27/06/2023 ore 20.45

Classifica

1. Croazia 0 2. Romania 0 3. Spagna 0 4. Ucraina 0

Girone C

A Batumi e Kutaisi. Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, Israele

Repubblica Ceca-Inghilterra 22/06/2023 ore 18.00 Germania-Israele 22/06/2023 ore 18.00 Repubblica Ceca-Germania 25/06/2023 ore 18.00 Inghilterra-Israele 25/06/2023 ore 18.00 Inghilterra-Germania 28/06/2023 ore 18.00 Israele-Repubblica Ceca 28/06/2023 ore 18.00

Classifica

1. Germania 0 2. Inghilterra 0 3. Israele 0 4. Repubblica Ceca 0

Girone D

A Cluj-Napoca. Francia, ITALIA, Svizzera, Norvegia

Norvegia-Svizzera 22/06/2023 ore 18.00 Francia-ITALIA 22/06/2023 ore 18.00 Svizzera-ITALIA 25/06/2023 ore 18.00 Norvegia-Francia 25/06/2023 ore 20.45 Svizzera-Francia 28/06/2023 ore 20.45 ITALIA-Norvegia 28/06/2023 ore 20.45

Classifica

1. Francia 0 2. ITALIA 0 3. Norvegia 0 4. Svizzera 0

Quarti di finale

Dal 1 al 2 luglio

Semifinali

5 luglio

Finale

8 luglio

FAQ Dove ci giocano gli Europei Under21? In Georgia e in Romania Quando iniziano gli Europei Under21? Il giugno 2023 Quando si gioca la finale degli Europei Under21? L'8 luglio 2023

