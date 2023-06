Europeo U 21, i convocati di Paolo Nicolato

Dopo la rinuncia di Kean e l'arrivo di Gnonto dalla Nazionale Maggiore, la stella sarà Sandro Tonali: fari puntati su Carnesecchi, Bellanova, Bove, Miretti, Tovella e Colombo.

13-06-2023 17:28

Diramato l’elenco dei convocati di Paolo Nicolato per l’Europeo 2023, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania.

Al gruppo radunatosi a Tirrenia si aggiungono Bellanova, Caprile e Esposito, che han ultimato gli impegni con Inter, Bari e Spezia: si aggiungerà da ultimo Gnonto, protagonista con la banda Mancini in Nations League: l’esordio sarà giovedì 22 contro la Francia; saranno poi Svizzera e Norvegia le altre contendenti, in palio i quarti di finale continentali e tre pass per Parigi 2024, è dal 2008 che l’Italia non accede ai Giochi Olimpici.

Ecco l’elenco dei convocati dal 56enne di Lonigo, vincitore nel 2014 dello Scudetto Primavera alla guida del Chievo e battuto nell’ultima edizione continentale dal Portogallo ai quarti di finale:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

L’Italia, che ha alzato il trofeo in 5 occasioni tra il 1992 e il 2004 (alla tripletta di Cesare Maldini fecero seguito i centri di Claudio Gentile e Marco Tardelli), non disputa l’atto conclusivo della manifestazione dal 2013, quando Immobile e soci furono superati dalla Spagna 4 a 2.