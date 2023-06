Milan, attento: il Newcastle piomba su Tonali

Gli inglesi offrono 60 milioni ai rossoneri e al giocatore il doppio dello stipendio che percepisce al momento

21-06-2023 08:29

Il Newcastle fa sul serio per Sandro Tonali. Gli inglesi, secondo MilanNews, avrebbero offerto 60 milioni di euro al Milan per il centrocampista che domani comincerà gli Europei Under 21. Ma soprattutto c’è la proposta di ingaggio che potrebbe far vacillare il giocatore: oltre il doppio di ciò che al momento Tonali percepisce al Milan, cifra che si aggira tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Com’è naturale che sia, il centrocampista sta riflettendo sull’allettante proposta inglese; se ci sarà un’apertura, allora la trattativa tra i due club potrebbe entrare nel vivo.