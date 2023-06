Milan, al lavoro per un tridente da sogno: Leao con Thuram e Chukwueze

Il duo Pioli-Moncada è al lavoro per allestire un Diavolo super offensivo e molto veloce, senza dimenticare il prezioso apporto di Giroud. Due nomi nel mirino.

20-06-2023 09:53

Il Milan è decisamente attivo sul fronte mercato. Il duo Pioli-Moncada è al lavoro per rinforzare la rosa, in particolare il reparto offensivo. Due nomi in pole position per affiancare Rafael Leao.

Milan, Thuram è il nome giusto per guidare il Diavolo

Il Milan pare aver fatto la sua scelta. Per l’attacco, il nome giusto sarebbe quello di Marcus Thuram. Non dovendo investire sul cartellino (è un parametro zero), il Milan pare disposto a fare uno sforzo a livello economico con una proposta d’ingaggio importante: 5-5,5 milioni di euro a stagione.

Insomma, un’offerta notevole, anche se ancora non paragonabile a quella del PSG. La scelta finale toccherà proprio a Marcus Thuram. Nel Diavolo sarebbe il centravanti titolare, una grande responsabilità e una super occasione per migliorare ulteriormente.

Milan, Chukwueze è pronto ma serve l’offerta giusta

Per la fascia destra, al momento, in pole position ci sarebbe Samuel Chukwueze. L’esterno d’attacco in forza al Villarreal è considerato l’uomo giusto per completare il tridente, super veloce, del Milan.

Il diretto interessato non vede l’ora di mettersi in mostra in un grande club ma il Villarreal, per lasciarlo andare, pretende una giusta offerta. Si parla di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. “Non è ancora arrivata alcuna offerta e Samuel ha ancora un anno di contratto. Ciò su cui siamo chiari è che, se non arriverà una buona proposta, continuerà con noi”, le parole di Fernando Roig Negueroles, figlio del presidente del Villarreal, al media AS.

Milan, un tridente super veloce con l’opzione Giroud

Chiaramente, pensare ad un tridente Chukwueze-Thuram-Leao fa sognare il popolo rossonero e lo stesso Stefano Pioli. Sarebbe un terzetto di enorme qualità e di grande velocità. Nelle ripartenze, il Diavolo potrebbe davvero diventare devastante.

Senza dimenticarsi di Olivier Giroud che, in determinate partite, tornerebbe sicuramente utile. La sua grande abilità in area di rigore sarebbe una risorsa ulteriore. Al duo Pioli-Moncada il compito di portare in fondo tutte le trattative e dare il via ad una nuova era del Diavolo.