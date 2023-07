Brozovic replica al post di addio dell'Inter e scatena il tifo social nerazzurro

Il club saluta "freddamente" con una foto in lontananza, il croato replica con sarcasmo e poi lascia un messaggio di saluto: "grazie all'Inter e ai suoi tifosi"

04-07-2023 18:45

Che non si siano lasciati benissimo, è cosa abbastanza risaputa. Quello che nessuno avrebbe immaginato, è che ci sarebbe stata un’appendice “social” al loro divorzio. Da lunedì scorso, Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell’Al Nassr: 18 milioni all’Inter, 30 netti a stagione per il croato (più 10 alla firma).

Brozovic, il saluto dell’Inter

Come è ormai da prassi, il club “vecchio” riserva un saluto al partente: cosa che si è verificata anche in questo caso, sebbene il diretto interessato non l’abbia presa benissimo. Una foto con il centrocampista croato girato quasi di spalle, un paio di righe di didascalia ad elencare con presenze, trofei, gol segnati. E un “arrivederci Brozo“: il tutto, per ringraziare il giocatore dopo 8 stagioni passate a Milano, terminate con la fascia di capitano nella finale di Champions League. Al pari di gente del livello di Javier Zanetti, Armando Picchi e Sandro Mazzola.

La replica di Brozovic

Una scelta che Brozovic non ha mancato di commentare: “grande saluto.. bellissima foto” con una faccina che ride. Una sottolineatura che naturalmente ha scatenato il web interista, con commenti a pioggia da parte dei tifosi, spaccati in quanto a pareri sulla situazione. C’è infatti chi è furioso con la società per aver trattato in questo modo un giocatore diventato ormai un simbolo, mentre c’è chi è d’accordo con la dirigenza nerazzurra e se la prende con il calciatore, colpevole soprattutto di un “mancato impegno” nelle ultime partite e di aver dimostrato scarso attaccamento ai colori.

Inter-Brozovic, i motivi della tensione

Una situazione tutt’altro che serena, tra Brozovic e l’Inter, visto come si è sviluppata la trattativa: il club nerazzurro aveva in un primo momento bloccato la trattativa, perché riteneva troppo bassa l’offerta degli arabi. Poi, la decisione di accettare i 18 milioni messi sul piatto dall’Al Nassr. Situazione che ha visto il centrocampista rispondere con una instagram story raffigurante l’emoji di un circo. Zero parole, ma un’immagine abbastanza chiara ed eloquente. Insomma, un vero e proprio addio al veleno.

Il messaggio di Brozovic ai tifosi

Il croato ha poi lasciato un suo messaggio sui social, molto caldo e di cuore, più rivolto ai tifosi che alla società: “Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all’Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni! Il vostro coccodrillo”. Voce del verbo “raddrizzare il tiro”, dopo la reazione di pancia. E i tifosi si sono scatenati inondando il web di centinaia di messaggi.

Il web interista nonostante tutto applaude

Matteo non le manda a dire: “In bocca al lupo Brozovic. Noi ti salutiamo con lo stesso stile che da sempre ci contraddistingue, nonostante tu negli ultimi tempi non sei stato proprio serio serio come professionista. Goditi la tua nuova carriera Araba ed il tuo ingaggio e grazie per come hai onorato la maglia in questi anni”. Così come Davide: “L’Inter prima di tutto…lui poteva risparmiare l’emoji del Circo … quindi non può e non è nella condizione di lamentarsi….ma nonostante ciò… Grazie Brozo“. Raffaele aggiunge: “Nonostante non si sia comportato proprio da signore nell’ultimo periodo …nonostante il suo carattere da sempre ribelle … onestamente meritava un saluto diverso …un giocatore straordinario che non si è mai tirato indietro e che ci ha fatto godere parecchio … meritava più rispetto …In boccalupo epic brozo”.