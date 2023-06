Cuadrado saluta la Juventus, il web bianconero scatena i ricordi

Post di addio del colombiano dopo la fine del contratto: il saluto dei compagni di squadra e di migliaia di tifosi bianconeri e colombiani dopo otto anni

30-06-2023 22:01

Era l’estate del 2015: la Juventus aveva appena detto addio a Pirlo, Vidal, Tevez e Llorente dopo aver perso la finale di Champions League contro il Barcellona. Fu un’estate di rifondazione, per il club bianconero: arrivarono tra gli altri Dybala, Khedira, Mandzukic, Alex Sandro, Rugani, Zaza. E dal Chelsea, il colombiano Juan Cuadrado.

Juventus-Cuadrado, 8 anni di storia

Sono passati 8 anni, conditi da 314 partite, 11 trofei, 59 assist 26 gol. Alcuni di questi fondamentali: quello al Toro proprio nel 2015, che diede il via alla rimonta bianconera verso lo Scudetto. Quello al Lione l’anno successivo, decisivo per la qualificazione agi ottavi di Champions, quello del 2-2 contro l’Inter, nel 2019, pochi minuti prima del clamoroso 3-2 di Higuain. E come dimenticare la rete al Bayern Monaco negli ottavi di Champions dopo la lunga fuga di Morata o il gol “olimpico” al Genoa del 2022, Tra corse e dribbling, che spesso hanno trainato letteralmente la Juventus e che lo hanno fatto entrare di diritto nella categoria dei più amati dai tifosi nella storia bianconera. Una storia che si è conclusa con la fine del contratto: Cuadrado andrà via da svincolato, si prospetta un futuro in Turchia per lui.

Il post di addio di Cuadrado

Ma, come lui stesso ha scritto sui canali social, per il futuro ci sarà spazio da domani. “Grazie Dio Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus – ha scritto sui social il colombiano – abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà. Sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera. Per tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ai tifosi e alla società, una grande famiglia che non mi ha fatto mai mancare affetto e stima. E ora, dopo 314 partite e 11 trofei alzati al cielo glorificando e onorandi a Dio , è arrivato il momento di salutarsi, anche se quello ai colori bianconeri non sarà mai un addio. Grazie Juventus, è stato Bello! Fino alla fine!”.

Cuadrado, il saluto dei compagni di squadra

Oltre ai post social della stessa Juventus, che ne ha sottolineato la militanza, sono arrivati i saluti di compagni ed ex. Come Danilo, Pogba, Bonucci, Marchisio, Fagioli, Pjanic, Pinsoglio, Perin, Evra, Mckennie. E poi migliaia di commenti social da parte dei tifosi bianconeri che gli hanno tributato il giusto omaggio. Come sottolinea Gennaro: “grazie di tutto Juan, bianconero per sempre”. O Concetta: “Panita…….ci mancherai tantissimo!!!! Grazie di tutto!”. Mentre Romulo aggiunge: “Grande Panita, hai messo il tuo nome dentro la società più vincente in Italia”. Mentre Seran azzarda: “Meritavi la 7 più te che Cristiano Ronaldo, per la storia che hai fatto e per tutti quei gol decisivi che hanno portato al nostro successo. Grazie per tutto Panita, sei stato uno dei pochi con i controcoglioni che ha messo le palle in testa a tutti, ti auguro un gran futuro a te e a famiglia”.

L’omaggio dei tifosi juventini a Cuadrado

Umbilupapa non si contiene: “Per quel gol al Toro al 90′ nel 2015; per tutti quelli agli intertristi ai quali hai spappolato il fegato; per tutte le corse su è giù sulla fascia; per i millemila cross e assist; per le finte che hanno fatto impazzire tutti. Ala, terzino, attaccante, regista. Orgoglio per questa squadra che amo da 50 anni. Gracias Panita, siempre te quedaràs en mi corazòn”. Mentre lamagiabianconera aggiunge: “Sono pochi i giocatori che sono riusciti a costruire un rapporto empatico come te. Sei stato classe, divertimento, vittorie, gol indimenticabili, sei stato Juventus! E lo sarai per sempre! Ma oggi siamo davvero tristi nel pensare che non ti rivedremo più su quella fascia!”. E Andrea si unisce al coro: “Ti vogliamo bene! Sei la nostra bandiera“. E Antonio conclude: “Grazie di tutto panita sarai per sempre nel mio cuore, quando ti vedo mi appassiono del calcio, della Juve, ogni volta che ti vedo ti stimo sempre di più beh che dire grazie di tutto panita”.