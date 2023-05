Juventus, Cuadrado sbotta dopo Bologna: "Troppi episodi contro di noi"

Sotto accusa il monitor non funzionante al Dall'Ara. Il colombiano decisamente perplesso e molto infastidito dai tanti, negativi, episodi contro la Juventus.

01-05-2023 10:17

Momento difficile per la Juventus. Oltre alle questioni extra campo, tanti episodi non hanno sorriso alla Vecchia Signora. Juan Cuadrado ha deciso di non restare più zitto.

Juventus, anche a Bologna non è arrivata la vittoria

Con il pareggio in quel di Bologna, la Juventus è giunta a quattro partite di fila in Serie A senza la vittoria. Non le accadeva da tanto tempo. Come non bastasse, è arrivato il terzo errore dal dischetto (record in Serie A condiviso con la Roma).

In attesa di capire se ci saranno altre penalizzazioni al termine della stagione in corso, la Vecchia Signora ha mancato il sorpasso alla Lazio, seconda forza del campionato. Ora, in sei punti, ci sono ben sei squadre con sei giornate alla fine del torneo e tre posti disponibili per la prossima Champions League.

Juventus, Cuadrado perplesso per il monitor rotto

Il rigore concesso a Riccardo Orsolini ha portato alle veementi proteste da parte dei bianconeri. L’arbitro Simone Sozza non l’aveva assegnato e, soprattutto, non ha potuto rivederlo al VAR perchè il monitor in campo non funzionava. Quindi, la decisione è stata presa dal VAR.

“C’è un po’ di arrabbiatura perché a questi livelli non può non funzionare il monitor. Prima c’era un fallo chiarissimo, se non lo va a guardare rovina tutto il lavoro che noi facciamo in campo: lottiamo per vincere, ma così è difficile”, le parole di Juan Cuadrado nel post match a DAZN.

Juventus, Cuadrado vede troppi episodi contro i bianconeri

Il colombiano, una delle colonne della squadra bianconera e protagonista di tanti momenti clou nella stagione, ha fatto trasparire tanta frustrazione per quanto sta accadendo alla sua squadra. Tanti gli episodi contro che l’esterno bianconero fa fatica ad accettare.

“Non è un caso, ci sono stati troppi episodi con noi. Cerchiamo di andare avanti, anche loro sbagliano, è il calcio. Combattiamo fino alla fine”, la chiosa dello stesso Juan Cuadrado. A sei gare dalla fine del campionato (con la zona Champions League da mantenere) e con l’Europa League da non fallire, Juan Cuadrado alza la voce per far sentire, chiaramente, il pensiero bianconero.