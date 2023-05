Bologna-Juventus, moviola: Focus su errori Sozza dopo il pasticcio-Var

La prova dell'arbitro di Seregno al Dall'Ara analizzata ai raggi X dal moviolista di Dazn, Luca Marelli

01-05-2023 09:26

Dopo un avvio di stagione scintillante, che aveva fatto seguito a un anno da protagonista, stanno arrivando momenti duri per Simone Sozza, l’arbitro che Rocchi è tornato ad assegnare a una big dopo un periodo di stop. La sfida di ieri sera tra Bologna e Juventus è stata doppiamente difficile perché per 61′ il monitor del Var non ha funzionato e le decisioni sono state avallate dalla sala Var di Lissone ma come se l’è cavata il fischietto di Seregno nel match del Dall’Ara finito 1-1?

Bologna-Juventus, i precedenti con le due squadre

La Vecchia Signora ha incrociato Sozza in campionato solo nella la scorsa stagione: 1-0 con la Fiorentina e 1-1 col Napoli fra le mura dello Stadium, 1-2 col Genoa sul campo del Ferraris. Bilancio pertanto in perfetto equilibrio: 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta. Il Bologna ha avuto Sozza come direttore di gara a Benevento nel 2020-2021, 1-0 per i giallorossi, e in questa stagione, 2-0 sul Lecce al Dall’Ara. Quella di ieri per Sozza è stata la decima direzione in questo campionato: dopo 5 vittorie casalinghe e 4 successi esterni è arrivato il primo pareggio.

Bologna-Juventus, Sozza ha ammonito cinque giocatori

Assistito da Preti e Yoshikawa con Minelli IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro Sozza ha ammonito cinque giocatori, di cui due della squadra di Allegri: 2’ pt Posch (B), 30’ pt Lucumi (B), 42’ pt Kyriakopoulos (B), 10’ st Rabiot (J), 43’ st Paredes (J).

Bologna-Juventus, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola di Bologna-Juve: al 6′ Orsolini dribbla in area Danilo ma viene colpito dal brasiliano: l’arbitro però non vede l’episodio e non può andare al VAR a rivedere, deve aspettare eventuali comunicazioni da Mazzoleni: è l’Assistente Video da Lissone Mazzoleni a chiamare il penalty, dopo aver rivisto l’azione. La Juve lamenta una spinta di Orsolini su Alex Sandro, invano. Al 28′ Lucumi stende Milik sul limite destro dell’area, Sozza assegna la punizione ma, richiamato da Mazzoleni, cambia la decisione correttamente in rigore, visto che il fallo avviene sulla linea. Anche in questo caso il monitor non funziona, quindi è l’assistente video a decidere.

Bologna-Juventus, per Marelli il fallo di Orsolini si poteva fischiare

A fare chiarezza è Luca Marelli che in diretta su Dazn prima dell’intervento del Var dice: “Danilo ha allungato la gamba sinistra. Se c’è tocco, ovviamente, sarebbe stato da assegnare. L’arbitro, comunque, aveva la visuale coperta”. Poi spiega: “In questo caso, senza possibilità di vedere al monitor, il VAR ha la facoltà di decidere, e così è successo”. In merito alla presunta spinta dello stesso Orsolini su Alex Sandro ecco la spiegazone: “Non era comunque un episodio da VAR. Sozza era in perfetto controllo dell’azione: la spinta c’è stata, ma l’arbitro l’ha valutata non punibile. Decisione discutibile, ma non era da On Field Review”.