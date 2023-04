Bologna-Juventus 1-1, tifosi delusi: ma Allegri non è l'unico nel mirino

Il pareggio dei bianconeri al Dall'Ara lascia l'amaro in bocca: le reazioni sul web sono unanimi, le prese di posizione contro l'allenatore sono parecchie ma il tecnico non è l'unico preso di mira

30-04-2023 22:53

Solo un pari per la Juventus a Bologna. Da quando ha ritrovato i 15 punti in classifica, almeno momentaneamente, la squadra bianconera non ha ancora vinto una partita. E tra i tifosi monta il malumore. L’1-1 del Dall’Ara è un brodino che non sfama il popolo della Vecchia Signora. Sul banco degli imputati ci finisce inevitabilmente Allegri, ma non solo. Nel mirino anche le prove di diversi giocatori, big e pure giovani.

Il prepartita: le scelte di Allegri e le parole di Calvo

Molto ricco il prepartita. C’è chi festeggia la mancata vittoria dello scudetto da parte del Napoli, ma Nadia si dissocia: “Da juventina non ci godo cosi tanto…la festa è solo rimandata e comunque complimenti al Napoli se lo sono meritato”. Luciano commenta le scelte di formazione di Allegri: “Cambia sempre formazione ma il suo Alex Sandro è intoccabile”. Manfredo è sarcastico: Più che cambiare formazione dovrebbe cambiare aria”. Fanno discutere anche le parole di Calvo, che ha blindato il tecnico: “Ma davvero Calvo ha confermato Allegri a prescindere?”.

Bologna-Juventus, brutto primo tempo dei bianconeri

Nel primo tempo la squadra di Allegri va subito sotto su rigore concesso direttamente dalla sala Var per il mancato funzionamento del monitor. Tanti mugugnano, ma c’è chi fa un invito: “Inutile lamentarsi dell’arbitro, facciamo errori da dilettanti. Certe cose lasciamole ai prescritti”. Un rigore dalla sala Var anche per la Juve, ma Milik sbaglia. “Non si può accettare una cosa del genere: i rigori si possono anche sbagliare, ma non si può tirarli con sufficienza”, si rammarica Andrea. E Antonio ribadisce: “Non abbiamo calciatori all’altezza della maglia”. Giuseppe è perentorio: “Questa squadra non ha né capo né coda, tutti a lavorare in cantiere”.

Milik si riscatta, ma il pareggio non basta ai tifosi

Nella ripresa la Juventus trova il pareggio con Milik, dopo i cambi di Allegri. “Meglio coi ragazzini che coi presunti big”, è il pensiero di tanti. Ma la rimonta si ferma qui. E il punto non soddisfa nessuno. “Altri punti sprecati”, scrive Stephen. Alfio bacchetta i dirigenti: “L’incapacità di programmazione sta nel fatto che Cambiaso il finale di partita, in cui sarebbe stato utilissimo alla Juve, l’ha giocato nel Bologna“. Capitan Tommy non si capacita di una cosa: “Mi chiedo come facciamo ad avere 60 punti”. Mentre Gianmaurizio difende a spada tratta Allegri: “Ma se Soule sbaglia a porta vuota…”.

