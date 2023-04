Juve, Di Maria non convocato per Bologna: il motivo fa infuriare i tifosi

Angel Di Maria fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Bologna. Sui social, i tifosi della Juventus non nascondono la propria delusione per l'ennesimo forfait dell'argentino

29-04-2023 23:15

Continua la stagione difficile per Angel Di Maria sotto la Mole. L’argentino della Juventus non sarà, infatti, della trasferta di Bologna che domani sera chiude il turno numero trentadue del campionato. A fermare ancora una volta il Fideo è un problema fisico accusato durante l’ultimo allenamento. Sui social, i tifosi della Vecchia Signora non mancano di dare spazio a tutta la propria frustrazione.

Juve, Di Maria non convocato per Bologna

Angel Di Maria salterà la trasferta della Juventus al Dall’Ara contro il Bologna. Per un Dusan Vlahovic che rientra tra i disponibili, infatti, c’è un fresco campione del Mondo costretto a seguire i compagni da casa per via dell’ennesimo stop della sua sfortunata stagione. Il motivo dell’esclusione della lista dei convocati stilata da Massimiliano Allegri è, infatti, da imputare a un trauma contusivo alla caviglia destra accusato in allenamento.

Juve, la stagione da incubo di Di Maria

Quello di queste ore è lo stop numero sette della prima esperienza in bianconero di Di Maria. Una stagione nata con il doppio infortunio agli adduttori accusato già dopo le prime gare di campionato, che ha costretto Allegri a fare a meno del talento ex Psg per un circa un mese. Nuovo semaforo rosso per venti giorni a metà ottobre, con il problema al bicipite femorale nella gara di Champions League contro il Maccabi. A seguire, altri piccoli problemi e forfait forzati, poi, il Mondiale da protagonista e, al rientro alla Continassa, dopo lampi di classe e gestione, questo ennesimo stop, che Allegri si augura possa essere limitato al solo match con il Bologna.

Juve, i tifosi scaricano Di Maria

Sui social, anche dopo le ultime voci su un possibile rinnovo di contratto per Di Maria, i supporter della Juventus non nascondono la propria delusione. Qualcuno scrive: “Rinnovare lui che non perde occasione per tirarsi indietro e non rinnovare Cuadrado che giocherebbe pure zoppo ha del folle” e ancora: “Di Maria altro che non merita di stare in questa squadra. Giocatore finito! Inutile!”, “Mi raccomando rinnoviamo eh”, “Tutta sta voglia di rinnovarlo io non la capisco”, “Ci facciamo male da soli in allenamento, non si può sentire”, “Giocatore che ormai ha dato. A giugno bye bye“.

ITALIAMEDIA