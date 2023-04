Juventus, l’ennesima bordata di Adani ad Allegri scatena la polemica sul web

L’opinionista della Rai, Daniele Adani, si scaglia ancora una volta contro la gestione di Massimiliano Allegri alla Juventus: “Da 4 anni non ha fatto una cosa giusta, su 8 obiettivi ne ha falliti 7”

29-04-2023 17:32

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il rapporto tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri non è mai stato particolarmente idilliaco ma ora dopo l’ennesimo attacco dell’ex calciatore al tecnico della Juventus, rischia di scendere ancora di un gradino nel gradimento reciproco. La stagione della Juventus è ancora tutta da scoprire sia in campionato con la rincorsa alla zona Champions sia in Europa con la semifinale di Europa League.

Adani, bordata ad Allegri: “In 4 anni niente di giusto”

L’occasione è ancora una volta quella della BoboTv dove si discute della semifinale di Coppa Italia e si discute di Juventus, ovviamente con al centro dell’attenzione ancora una volta Massimiliano Allegri. Daniele Adani si lancia ancora una volta all’attacco.

4 anni fa ho sollevato il dubbio su Allegri, un mese prima del suo esonero: da lì Allegri non è più tornato, è stato maleducato e non ha argomentato. Lì veniva da un ciclo vinto ma io sentivo che c’era qualcosa da fare. Allegri da 4 anni non ha fatto una cosa giusta, su 8 obiettivi ne ha saliti 7 e gli è rimasta l’Europa League. Non si può pensare a risultati così per la Juventus, in confronto Inzaghi è Cruyff.

Allegri: nervosismo anche in conferenza stampa

Non è un periodo positivo per la Juventus reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Un momento difficile in vista del rush finale della stagione che sembra aver innervosito anche Massimiliano Allegri. Nel corso della consueta conferenza stampa prima della gara con il Bologna, il tecnico toscano della Juventus è apparso molto nervoso, replicando in maniera molto seccata alle domande dei giornalisti.

Allegri, la bordata di Adani scatena il web

La polemica costante tra Adani ed Allegri finisce nuovamente sul web e sui social con i tifosi che prendono posizione sulle parole del commentatore: “Io sono sei ani che lo dico, dopo la finale di Cardiff il tempo di Allegri era palesemente finito”, è il pensiero di Alberto. Anche Marco si schiera contro il tecnico: “Quando non riesci ad argomentare trascendi, rivela il baso valore dell’individuo”. Mentre per Marco è la polemica ad essere sterile: “Adani e purtroppo anche Allegri sono schiavi dei loro personaggi: così facendo il primo si è arricchito spiegando e raccontando calcio dal divano. Il secondo ha smesso di vincere diventando quasi schiavo delle sue idee”.