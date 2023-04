Juventus, Vlahovic fa arrabbiare i tifosi anche senza giocare: ecco cosa è successo

L’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, ha assistito alla gara con l’Inter di Coppa Italia dalla tribuna ma il suo atteggiamento distaccato ha fatto infuriare i tifosi

27-04-2023 10:40

Un’eliminazione che fa male. La Juventus è costretta ad abbandonare il secondo obiettivo stagionale, la Coppa Italia, dopo la sconfitta nella gara di ritorno della semifinale contro l’Inter. I bianconeri speravano nell’accesso alla finale invece a San Siro è arrivata una prestazione da dimenticare e destinata a far discutere.

Juventus, Vlahovic sembra disinteressato

Dusan Vlahovic è stato costretto a rinunciare alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter a causa di un problema alla caviglia. L’attaccante serbo ha così assistito alla gara dalla tribuna dello stadio San Siro e molto spesso le telecamere lo sono andate a cercare per scrutare la sua reazione. Ma il centravanti ex Fiorentina è sembrato piuttosto imperturbabile, da parte sua non c’è stata nessuna reazione né di rabbia né di frustrazione nell’assistere alla sconfitta della sua squadra.

Juventus, la stagione deludente di Vlahovic

Non c’è dubbio che i tifosi della Juventus e probabilmente la stessa società nerazzurra si aspettavano una stagione diversa da Dusan Vlahovic. L’attaccante, arrivato a Torino dalla Fiorentina nel mercato invernale della scorsa stagione per una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, doveva essere il perno su cui costruire la Juventus del futuro. Ma gli infortuni e alcune prestazioni non di altissimo livello hanno finito per pesare moltissimo sul giudizio che si dà della sua esperienza in bianconera. La prossima estate potrebbe essere molto calda in ottica mercato con il giocatore che non sembra così sicuro della sua permanenza alla Juve.

Juventus, la reazione di Vlahovic fa infuriare i tifosi

Dalla tribuna di San Siro, per molti tifosi la reazione di Vlahovic a quanto stava succedendo in campo è stata giudicata come troppo soft. Il calciatore serbo non ha mostrato neanche segnali di rabbia e per qualcuno è sintomo di qualche problema: “Sto cominciando a pensare – dice Peppe – che ci siano anche problemi di spogliatoio”. Se molti tifosi non hanno gradito la reazione del serbo, altrettanti lo difendono sostenendo che il cattivo rendimento di questa stagione è dovuto più alle colpe di Allegri che al serbo. “Abbiamo dato la colpa a Dybala, poi a Higuain e adesso a Vlahovic, che sia Allegri il problema proprio non riuscite a capirlo”.