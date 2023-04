Juventus, Vlahovic da bomber a peso. E si sta anche svalutando

Non sarebbe più una sorpresa se a giugno l'attaccante e i bianconeri si separassero, ma a quale prezzo?

21-04-2023 14:34

In 1.038 minuti Dusan Vlahovic ha segnato soltanto un gol, su rigore contro il Friburgo (463 minuti fa). Siamo nel bel mezzo di una crisi, ormai troppo lunga per essere giustificata da una normale astinenza di un attaccante. E la Juventus si interroga seriamente sul futuro dell’ex fiorentino, con un problema in più: ogni giorno che passa senza gol, il prezzo scende.

Vlahovic: tifosi della Juve divisi

In molte partite la Juventus sembra giocare in dieci perché l’apporto di Vlahovic è praticamente nullo: non solo non trova più la porta – ieri ha avuto un’occasione a porta spalancata, seppure con un pallone arrivatogli addosso troppo forte – ma tira raramente, non fa la sponda per i compagni, non stoppa bene una palla. Improvvisamente, Dusan l’implacabile è diventato un coniglio bagnato.

A parole lo difendono tutti: la squadra e soprattutto Massimiliano Allegri. Ma proprio quest’ultimo è anche lui sul banco degli imputati e sapete perché? Perché Vlahovic, smessa la maglietta bianconera e indossata quella della Croazia, si trasforma. E segna. E questo non fa che dividere il popolo dei tifosi juventini: la colpa di chi è? Di Vlahovic o di Allegri che non lo sa sfruttare? Una delle tante colpe del tecnico livornese secondo buona parte dell’inquieta tifoseria bianconera.

Vlahovic sul mercato per 90 milioni…

La Juventus non ha mai dichiarato incedibile Vlahovic, pur avendoci puntato moltissimo quando lo prese dalla Fiorentina. Ma ha fissato un prezzo per i più invalicabile: ossia 90 milioni di euro. Sotto questa soglia, non ci si siede a trattare. Il fatto è che qualche club quei soldi li può anche tirare fuori e, infatti, l’inverno scorso la Premier League si è avvicinata, salvo andarsene a causa della pubalgia che tormentava il giocatore. In particolare, aveva chiesto informazioni il Manchester United.

A distanza di alcuni mesi, ecco arrivare il Bayern Monaco. Che dall’addio di Lewandowski ha tenuto in caldo un posto per un attaccante centrale. I bavaresi tifano perché Vlahovic continui a mancare l’appuntamento con il gol. Sì, perché ogni giorno che passa, il giocatore si svaluta.

Vlahovic, la Juve perde forza

Congiuntamente alla svalutazione dell’ex bomber viola, la Juventus perde forza in un ipoteco tavolo di trattativa. Allora, forse, sarebbe il caso di provare a recuperare Vlahovic: sarebbero contenti il club e il giocatore stesso, che in bianconero sognava di vincere e di continuare a sognare. Non solo: un po’ come in Borsa quando un titolo sale di quotazione e spesso va piazzato proprio in quel momento, la stessa cosa potrebbe capitare in questo caso.

Molto dipenderà anche da quale Coppa la Juve disputerà l’anno prossimo. Senza la Champions, il sacrificio di un big sarebbe praticamente obbligatorio. E Dusan, nonostante la svalutazione, sarebbe ancora uno dei pezzi più pregiati dell’argenteria della Signora.