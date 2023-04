Crisi Vlahovic: si fa male e si cancella da Instagram

Altra prestazione incolore contro la Lazio per l'attaccante della Juventus che ha sospeso il suo account sul social

09-04-2023 12:21

Crisi nera per Dusan Vlahovic. Contro la Lazio è stato di nuovo spesso avulso dal gioco, con un’unica occasione di testa, e nel secondo tempo si è pure procurato una distorsione alla caviglia. Sono due mesi che non segna, l’attaccante della Juventus. Si vede che mentalmente non sta bene e si è pure cancellato da Instagram, dove spesso posta Stories e dove ha due milioni di seguaci. Non è la prima volta che lo fa, era successo pure nel 2020 dopo un’Inter-Fiorentina 4-3 in cui aveva sprecato una grande chance e si era perso D’Ambrosio nella marcatura per il gol decisivo del nerazzurro.