Protti, intoppi nella chemioterapia: il video commosso del campione malato

Prosegue la lotta al cancro da parte dell'ex bomber di Bari e Lazio che ringrazia tutto il mondo del calcio per l'inattesa solidarietà dei tifosi

Qualche giorno fa aveva spiazzato tutti, come faceva solitamente nelle aree di rigore avversarie, rendendo pubblicamente nota la sua malattia: Igor Protti sta lottando contro un tumore, un “ospite indesiderato” che da poco ha scoperto di avere ma da quel giorno si è scatenata una catena di solidarietà che sta unendo i tifosi di tutt’Italia, a prescindere da colori e bandiere. Manifestazioni che hanno commosso l’ex bomber di Lazio e Bari che ha diffuso un nuovo video per ringraziare tutti ed aggiornare sulle sue condizioni.

Il ringraziamento di Protti

Sul suo profilo Instagram si vede l’ex giocatore nella stanza d’ospedale, visibilmente provato, che dice: “Dopo il post che ho messo qualche giorno fa sono stato inondato di messaggi di manifestazioni di vicinanza, di affetto, da tutta Italia, cominciato la sera stessa a Bari con lo striscione messo dai ragazzi della curva Nord, poi sono venuti quella della curva di Livorno sotto l’ospedale, poi sotto casa mia, poi due giorni fa uno striscione apparso a Messina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ieri nello stadio di Rimini nella mia amata città, una marea di messaggi da tifosi di Lazio, Napoli, veramente una cosa meravigliosa e inaspettare ma oltre a questo anche da tutte le altre parti d’Italia, anche da Terni dove non ho mai giocato o di tifosi di tantissime squadre, alcune contro cui ho giocato derby sentiti, importanti, come dico sempre se sono sentiti i derby è perché c’è considerazione e rispetto, io ho sempre avuto totale rispetto di tutti e questo messaggio è stato recepito, grazie davvero, mi avete fatto sentire una vicinanza enorme“.

I problemi con la chemioterapia

Protti conclude aggiornando sulle sue condizioni: “Io continuo la mia lotta, dopo l’intervento di cui vi ho parlato ho chiuso il primo ciclo di chemioterapia di 48 ore con un piccolo intoppo per il momento ma vediamo di superarlo e continuiamo con il prossimo, a breve, il prossimo dovrebbe essere tra 15 giorni ma so di non essere solo, combatto e so che oltre alla mia meravigliosa famiglia so che ci siete tutti voi”.

La solidarietà dei tifosi

Tantissimi i commenti: “Igor Protti facci un gol…! il più bello ed importante!” e poi: “Grazie a te che riesci ancora a trasmettere Forza con i tuoi immensi modi che hai sempre dimostrato. Grande Esempio. Forza che ti si può solo volerti “Dér Bene”…” e anche: “Vincerai anche questa partita re Igor,siamo tutti con te”, oppure: “Igor sei una persona Immensa …..nonostante quello che stai attraversando riesci sempre con i tuoi modi ad essere altruista e a pensare agli altri….ripeto nonostante questo momento difficile …..GRAZIE …..NON MOLLARE ……NOI SIAMO TUTTI CON TE …..Livorno e non solo Livorno ti ama immensamente ……forza campione ……la “partita” è dura ma te lo sei molto di più”.

C’è chi scrive: “Igor meriti l’affetto di tutti . In bocca al lupo e forza Igor . Siamo tutti con te” e ancora: “Non mollare campione” e poi: “Forza Igor. Uno come te che non ha mai tirato indietro la gamba non può mollare. Forza Forza Forza!” e ancora: “È proprio così, Igor. Non sei e non sarai mai solo. Forza e coraggio!” e infine: “Igor, tu sei uno dei pochi che nn ha maglia …. SEI DEL CALCIO !!!! La solidarietà non ha colori . Ti vogliamo Bene”.