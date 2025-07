Igor Protti rivela di avere un tumore: "So di poter perdere questa partita"

L'ex bomber di Lazio e Livorno confessa la sua malattia, scoperta poco più di un mese fa. Tutto il mondo del calcio si stringe attorno a lui

Ha segnato e fatto sognare in tante squadre, dalla Lazio al Bari, dal Napoli al Livorno, stava vivendo un momento felice per le riprese del documentario a lui dedicato, Igor. L’eroe romantico del calcio, un documentario scritto dai livornesi Alberto Battocchi e Luca Dal Canto, che ripercorre la carriera e i successi del bomber riminese Igor Protti, l’unico calciatore italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 volte nelle tre categorie professionistiche. Ora però è un brutto male ad avergli fatto gol. Protti ha un tumore ed è stato lui stesso ad annunciarlo su Instagram.

Il messaggio di Protti

L’ex bomber ha postato una foto che lo ritrae in un letto di ospedale e ha rivelato la sua malattia: “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente.

Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”.

I tifosi di tutt’Italia si stringono a Protti

Arrivano a decine i commenti sui social: “E sei venuto lo stesso al raduno di Parma, quando mi hai chiamato per dirmelo mi veniva da piangere, ora lo posso scrivere visto che lo hai detto pubblicamente, sei veramente un leone, ti voglio bene Igor, siamo tutti con te” e poi: “Grande Igor fagli il trenino, vincerai e farai ancora gol. Un abbraccio” e anche: “Forza amico mio non sei il tipo che molla del resto non lo hai mai fatto siamo con te”

C’è chi scrive: “Forza Igor! Tu sei un Campione.. sei il Nostro Campione e Vincerai anche questa partita. Ti Vogliamo Bene” e poi: “Forza Igor Livorno ti è vicina come te lo sei sempre stato per noi, sei un campione dentro e fuori come nella vita lo hai sempre dimostrato, ne uscirai più forte che mai! Livorno ti sosterrà per tutto il possibile. Forza Igor siamo tutti con te” e anche: “Adesso dobbiamo ricambiare tutto quello che hai fatto per noi. Sostenerti e starti vicino con tutto l’amore possibile”

Tantissimi i messaggi di solidarietà: “Igor sei stato un esempio di forza e grinta per tutti noi..non mollare e faremo tutti il trenino con te per la tua guarigione” e anche: “Forza Capitano. Tifiamo tutti per te, come sempre. Un bacione da me e dal mi figliolo, che si chiama Igor” e infine: “Un grandissimo abbraccio, Igor! Devi vincere la partita più importante ora e noi siamo con te!”