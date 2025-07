Striscione e cori sotto casa Protti, Igor ringrazia e scoppia a piangere

Da quando l'ex bomber di Lazio e Bari ha rivelato di avere un brutto male i suoi ex tifosi si sono stretti in un grande abbraccio al campione

Tutta questa solidarietà forse non se l’aspettava. L’altro giorno Igor Protti, ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli (tra le altre) aveva reso noto a tutti di essere stato colpito da una brutta malattia, un “ospite indesiderato” contro cui combattere una battaglia durissima. Protti aveva anche ammesso di non sapere se avrebbe potuto vincere questa partita ma a dare coraggio all’ex attaccante sono stati centinaia e centinaia di messaggi che continuano ad arrivare ogni giorno.

La reazione di Protti ai messaggi

Sia per ringraziare che per trarre forza dall’affetto della gente da ieri Protti sta ripostando sul suo profilo Instagram tutte le manifestazioni di vicinanza e solidarietà di ex colleghi e di gente comune. Nelle sue stories ripropone tutti i tantissimi messaggi e foto a lui dedicati ed oggi ha pubblicato anche un video speciale.

Il commovente video con lo striscione

Sul suo account si vede un filmato toccante: c’è Protti affacciato al suo balcone di casa a Pisa e diversi ragazzi che sostengono uno striscione realizzato con un lenzuolo e la scritta: “Nel bene, nel male, nella lotta forza Igor“. Si sentono gli incitamenti della gente per strada finchè Protti non viene vinto dall’emozione, piange stringendosi la testa tra le mani e ringrazia lanciando baci alla folla.

Il web si stringe attorno all’ex bomber

Tantissimi i messaggi a corredo: “Vederti così fa male al cuore forza Igor segna sto gol per noi bari ti ama e non solo tutte le città in cui hai giocato ti amano perché tu questo sei un uomo vero che ha sempre lottato e sudato per la maglia forza Igor ti vogliamo bene” e poi: “Andiamo leone l’ospite indesiderato lo liquidiamo con una tripletta” e anche: “Forza bomber, fai un altro gol. Da Cagliari” e ancora: “È impossibile battere una persona che non si arrende mai. Sii forte amico mio, vinceremo anche questa volta”

C’è chi scrive: “Vai Igor forza e non mollare, ti sei guadagnato l’amore i il rispetto di una città intera come livorno che ti spinge e ti ama prima per la grande persona che sei persona e solo dopo per il grande campione che sei e per le emozioni che ci hai regalato sul campo” e poi: “E Facci un goal ti cantavano dalla curva..ora te lo chiede tutta l’ Italia..Forza Igor facci quello della vita..siamo tutti con te” e anche: “Bandiera di una curva, orgoglio di una città”

I tifosi si stringono attorno all’ex bomber: “Non un passo indietro, Igor” e poi: “NON HO DUBBI CHE COME SEMPRE USCIRAI TRIONFATORE!!!! DAI IGOR DAI!!!!” e anche: “La tempesta forma il guerriero, forza grande Igor”, oppure: “Questo difensore è un mostro ma tu gli farai come al solito goal!!!!Forza Igor” e ancora: “Sei stato osannato ovunque sei andato… un motivo ci sarà.. Igor Protti uomo vero… non mollare” e infine: ” I momenti più duri, se condivisi, sembrano più leggeri”