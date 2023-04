Juve, Calvo blinda Vlahovic: "Al centro del nostro futuro"

Il CFO della Juventus: "Stiamo facendo varie ipotesi sulla prossima stagione".

13-04-2023 21:16

Il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo a Sky ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic: “E’ al centro del nostro progetto per il futuro e non ci sono dubbi. Deve ancora esprimere molte qualità: al di là del clamore mediatico che si genera intorno a lui, vediamo quotidianamente quanta voglia ha di migliorarsi e ciò ci lascia sereni per il futuro. Questo non è forse il suo miglior momento con la Juventus, ma siamo fiduciosi per il futuro”.

Un futuro che i bianconeri non possono programmare, viste tutte le pendenze con la giustizia sportiva: “Ad oggi non abbiamo sensazioni, aspettiamo il 19 per vedere quello che accadrà: è una data che attendiamo da mesi, lì capiremo quali saranno i nostri obiettivi per il prosieguo della stagione, oltre alla Coppa Italia e all’Europa League. Stiamo facendo varie ipotesi sulla prossima stagione. La proprietà è solida e questo ci rende più facile, o meno difficile, la programmazione per l’anno prossimo”.