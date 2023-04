Agente Ferguson: “Juventus? Solo rumors”

L’agente del centrocampista del Bologna ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: “La sua stagione è diventata degna di attenzione nel momento in cui è avvenuto il cambio in panchina”

28-04-2023 19:52

L’agente del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoJuve.com. L’agente, Bill McMurdo, ha detto la sua riguardo il futuro del suo assistito: “La sua stagione è diventata degna di attenzione nel momento in cui è avvenuto il cambio in panchina. Vuole continuare a fare bene e crede di avere molto di più da offrire nei prossimi mesi e anni”.

Un parere poi sulla possibilità di andare alla Juventus: “Solo rumors, niente di più. In futuro giocherà per un top club in Italia e/o in Premier League. Ora è felice al Bologna, è a conoscenza del fatto che il club lo aiuterà ulteriormente e lo renderà un giocatore migliore”.