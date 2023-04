Cabrini: "La Juve gioca male, ma non può essere solo colpa di Allegri"

L'ex terzino bianconero e della Nazionale campione del mondo nel 1982 ha commentato la stagione (deludente) della Vecchia Signora

L’ex terzino della Juventus e della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, Antonio Cabrini, ha commentato – sulle colonne della Gazzetta dello Sport – l’attuale stagione dei bianconeri e, in particolare, l’operato di mister Massimiliano Allegri:

“La Juventus – ha spiegato – non sta giocando bene. Non diverte. Allegri primo imputato? Ricordiamoci che nella sua struttura di squadra, Max avrebbe dovuto fare affidamento su un ragazzo che non gioca da un anno: Pogba. E Paul è uno che sposta. Non credo si debbano dare colpe solo ad Allegri: è stata una annata strana, stravolta e ancora senza Champions League da vincere, ovvero il desiderio massimo dei tifosi. Se è giusto che Allegri rsti o meno la prossima stagione? Sono valutazioni societarie: certo, occorrerà considerare ogni aspetto”.