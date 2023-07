Calciomercato Milan, Kamada sedotto e abbandonato. Roma alla finestra

I rossoneri hanno abbandonato la pista giapponese, dopo la rottura con Massara. Ma si aprono altri scenari sul fantasista

05-07-2023 12:45

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Sedotto e abbandonato. Il Milan 2023/2024 non avrà tra le proprie fila un rappresentante del Sol Levante. O almeno, semmai dovesse esserci, questo non sarà Daichi Kamada. Il centrocampista, rimasto svincolato dopo l’esperienza in Bundesliga all’Eintracht Francoforte, non vestirà la casacca rossonera. Dopo aver quasi trovato l’accordo col giapponese, infatti, il club rossonero ha cambiato idea virando su altri obiettivi. Il motivo? Non voleva esaurire gli slot per gli extracomunitari. Ma ciò non ha tolto al ventiseienne di Ehime la voglia di Belpaese. Occhio, quindi, ad altre possibili ipotesi sempre a tinta tricolore che possono svilupparsi nelle prossime ore.

Qualità e duttilità: il giapponese una soluzione per tante

Trequartista, all’occorrenza anche seconda punta, poi mezz’ala e addirittura in qualche circostanza persino falso nueve. La parola d’ordine è: qualità abbinata a duttilità. Daichi Kamada è un profilo interessante, reso ancor più appetibile dall’attuale condizione di free agent. Il giapponese, che il prossimo 26 agosto compirà ventisette primavere, nell’ultima annata con l’Eintracht Francoforte ha messo a segno la bellezza di 16 reti sommando tutte le competizioni a cui ha preso parte.

Insomma, non male per un ragazzo che prima della Germania aveva anche avuto l’opportunità di tastare il campionato belga, peraltro proficuamente, con la maglia del Sint-Truiden. Nel mezzo, naturalmente, l’esperienza internazionale è stata arricchita con la casacca della Nazionale dei Samurai Blu nella quale è titolarissimo. La richiesta del giocatore è di circa 3 milioni di euro: questa era la cifra con la quale lo aveva bloccato Frederic Massara, prima della rottura col Milan. Ora sono Roma e Inter che si stanno fiondando sul giocatore.

La Roma ci pensa: perché Kamada può servire a Mourinho

Nel 3-4-2-1 mourinhiano un profilo alla Kamada ci calza a pennello. Il giapponese potrebbe costituire una valida alternativa alla coppia Dybala-Pellegrini come trequartista alle spalle della prima punta. O, perché no, affiancarsi al duo titolare per un tridente tutto fantasia che faccia a meno della classica prima punta. La Roma, poi, sta andando avanti con parametri zero e dopo Aouar e N’Dicka vorrebbe allargare la rosa aprendosi anche a questa possibilità che non sarebbe soltanto di completamento ma un rinforzo vero e proprio dati i tanti impegni stagionali.

Ipotesi Inter: dopo Frattesi un altro centrocampista può arrivare

Non è scemata, nonostante l’imminente arrivo di Davide Frattesi, la possibilità Inter. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, Kamada potrebbe essere un’alternativa alle due mezzali ma anche una seconda punta in appoggio al centravanti del caso. Non è un mistero che i nerazzurri stiano pensando anche al Tucumano Pereyra, proprio per avere una risorsa in più, impiegabile in più posizioni che consenta al tecnico di avere più soluzioni.

Bisogna fare presto, comunque, perché sul giapponese non mancano le alternative anche all’estero. Su tutte Crystal Palace e Lipsia, che magari hanno meno appeal rispetto alle due italiane ma che possono fare affidamento sulla moneta sonante alla quale tutti i calciatori, giustamente, risultano assai sensibili.