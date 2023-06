L'ex Lione: "Credo sia il progetto giusto per me".

11-06-2023 17:39

Adesso è ufficiale: Aouar è un giocatore della Roma. Il centrocampista franco algerino, come si apprende dal comunicato pubblicato dal club dei Friedkin, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Queste le parole dell’ex Lione: “Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”.