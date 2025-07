Europei femminili: per Alisha Lehmann serve la guardia del corpo? Il retroscena

La più famosa e ricca delle calciatrici svizzere assediata sempre dai fan a ogni allenamento, stasera la semifinale con la Spagna ma non giocherà

E’ la più conosciuta al mondo, è la stella della Svizzera ed è la più pagata ma di Alisha Lehmann agli Europei femminili si parla solo o quasi per motivi extracalcistici. La ventiseienne, che ha quasi 17 milioni di follower sui social media, finora ha giocato solo 9’ nel torneo ma resta sempre al centro dell’attenzione ed è una star tra i tifosi. Per questo motivo, la nazionale svizzera ha dovuto adottare diverse misure per garantire la sua sicurezza durante il torneo.

Guardia del corpo per la Lehmann?

Con il progredire delle partite e degli allenamenti la Lehmann si è ritrovata circondata da tifosi euforici che chiedevano foto o autografi come fosse Messi o Ronaldo, e in seguito a questi episodi, è uscita la voce che le sarebbe stata assegnata una guardia del corpo personale per proteggere il giocatore.

Le cose non stanno esattamente così: l’uomo che la proteggeva era il responsabile della sicurezza della nazionale femminile svizzera: “Ci assicuriamo sempre che la sicurezza delle giocatrici sia garantita in ogni stadio. Lavoriamo sempre in collaborazione con il nostro responsabile della sicurezza, che è sempre presente”, ha rivelato l’addetto stampa della nazionale europea al quotidiano Blick.

Sicurezza garantita per tutte le giocatrici

“La sicurezza è sempre presente quando le stelle della nazionale si avvicinano ai tifosi. Dato che Lehmann è più famosa delle sue compagne di squadra, a volte le accompagna più a lungo. Se necessario, interviene se qualcuno le si avvicina troppo. Altrimenti, rimane nell’ombra”, ha aggiunto.

Quanto guadagna Alisha Lehmann

Nonostante la sua fama, Lehmann ha giocato appena nove minuti nel pareggio per 1-1 contro la Finlandia nella fase a gironi ed anche oggi sarà assente nei quarti di finale contro la Spagna , campione del mondo in carica.

La Lehmann è di gran lunga la giocatrice più pagata della nazionale rossocrociata: alla Juve incassa circa 200.000 franchi svizzeri. A ciò si aggiungono poi i guadagni pubblicitari. Per ogni post sponsorizzato su Instagram, secondo alcune analisi, riceverebbe infatti 250.000 franchi.

Le giocatrici che rimangono in Svizzera non arrivano a incassare uno stipendio “normale”. Non sorprende dunque che tante “nazionali” vadano all’estero. Noemi Ivelj, che dopo gli Europei si trasferirà all’Eintracht Francoforte, al GC guadagnava per esempio 500 franchi al mese.