Europei femminili, le giocatrici più attese: la Spagna punta su Paralluelo e Bonmatí, Schuller spinge la Germania ma le copertine sono per Lehmann

Le giocatrici da tenere d'occhio all'Europeo femminile in Svizzera: i migliori talenti per nazionale e il punto anche sull'Italia di Soncin

Con l’inizio degli Europei di calcio femminile 2025 in Svizzera, i riflettori si accendono su alcune delle calciatrici più talentuose e vincenti del panorama internazionale. Il torneo si preannuncia spettacolare e competitivo, ma alcune stelle brillano più di altre. Ecco chi sono le protagoniste annunciate di questa edizione.

Bonmatí, Paralluelo e le stelle della Spagna

Non si può parlare di favorite senza menzionare la Spagna di Aitana Bonmatí. La centrocampista del Barcellona è considerata una delle migliori al mondo e il suo palmarès parla per lei: due Palloni d’Oro consecutivi (2023 e 2024), sei campionati spagnoli, sette Coppe della Regina, cinque Supercoppe e il titolo di UEFA Women’s Player of the Year nel 2023. Dopo aver guidato la Roja alla conquista del Mondiale nel 2023, arriva all’Europeo con un obiettivo chiaro: vincere l’unico grande trofeo che ancora le manca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma non è la sola a brillare e il 5-0 contro il Portogallo all’esordio ne è un esempio. C’è la veterana Gonzalez, che ha già realizzato una doppietta e poi la giovane promettente Paralluelo. Classe 2003, già vincitrice del Mondiale con la Nazionale maggiore, e con quelli Under 17 e Under 20 nel palmares: Salma è un talento precoce che promette di lasciare un’impronta indelebile anche in questo torneo. Rapida, tecnica e letale sotto porta, rappresenta il futuro (e il presente) del proprio Paese, che può contare anche su fuoriclasse come Alexia Putellas, Ona Batlle e Vicky Lopez.

Hansen, la certezza norvegese. E le luci sulla Lehmann

Se la Norvegia può sognare in grande, è anche grazie alla sua leader tecnica: Caroline Graham Hansen. Esperta (classe 1995), con oltre 100 presenze in Nazionale e nel Barcellona, ha chiuso al secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2024. Dotata di visione di gioco, abilità nel dribbling e precisione al tiro, è una delle calciatrici più complete in circolazione. Lo ha dimostrato anche nel primo match dei gironi contro le padroni di casa della Svizzera, sconfitte per 2-1. Le luci dei riflettori hanno puntato Alisha Lehmann, l’attaccante della Juve, che grazie anche ai suoi tanti followers sta contribuendo ad espandere il calcio femminile, nonostante i problemi subiti dopo l’amichevole contro l’U15 maschile del Lucerna. Non ha avuto l’opportunità di rendersi protagonista in campo, ma ha i colpi per farlo, soprattutto a gara in corso.

Schuller, bomber della Germania. L’Inghilterra si gode Bronze

Con 52 reti in 75 presenze con la maglia della Germania, Lea Schuller è una delle attaccanti più prolifiche del torneo. In coppia con Klara Bühl, forma un tandem offensivo temibile per chiunque. Giocatrice chiave del Bayern Monaco, ha già vinto tre campionati tedeschi e un bronzo olimpico, ed è stata eletta miglior calciatrice tedesca nel 2022. Tra le protagoniste più attese c’è anche Lucy Bronze, ex colonna del Barcellona e ora al Chelsea, che con l’Inghilterra spera ora di fare il bis all’Europeo dopo la vittoria del 2022. A 34 anni, è ancora una delle migliori terzine al mondo: affidabile in difesa e instancabile nelle proiezioni offensive.

L’Italia di Soncin, le cinque stelle

L’Italia femminile ha esordito agli Europei 2025 con una vittoria contro il Belgio. Ma chi sono le giocatrice migliori? Il gruppo è guidato da cinque calciatrici simbolo del movimento: Sofia Cantore, prima italiana a giocare nella NWSL, attaccante moderna e versatile; Barbara Bonansea, veterana di talento e carisma con oltre 200 gol in carriera; Cristiana Girelli, bomber infallibile e garanzia offensiva con oltre 130 reti nella Juventus; Manuela Giugliano, regista della Roma e mente del centrocampo azzurro, prima italiana candidata al Pallone d’Oro; e Lisa Boattin, colonna difensiva solida ma anche capace di incidere in zona gol. Esperienza, qualità e leadership rendono queste giocatrici le punte di diamante dell’Italia.