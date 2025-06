Alisha Lehmann convocata per la Svizzera, perché la superstar della Juventus Women e attivista può cambiare Euro2025

La calciatrice svizzera è stata convocata in Nazionale e ha dato un annuncio fondamentale sui social che l'hanno resa una protagonista oltre il campo

L’incertezza è stata archiviata dalla diretta interessata, la quale ha esplicitato quanto sussurrato nelle ultime settimane e dibattuto sulla sua prossime ed eventuale presenza tra le convocate della Nazionale Svizzera, in vista dell’imminente avvio di Euro 2025.

Alisha Lehmann, giocatrice della Juventus Women nonché attivista e simbolo del movimento femminile, ha reso di dominio pubblico la decisione maturata dalla ct elvetica Pia Sundhage, la quale ha osservato e tratto le proprie conclusioni a valle di una stagione di certo in crescendo per il calcio femminile ma che non sempre ha premiato una delle figure più note e celebrate sui social.

Alisha Lehmann convocata dalla Svizzera, la conferma

L’annuncio è stato condiviso dalla calciatrice dal suo account ufficiale su Instagram, a dimostrazione dell’indubbia gratificazione derivante dalla chiamata da parte della ct svizzera, a ridosso di uno degli eventi di maggior attrazione e visibilità di questa estate calcistica e che vedrà, dunque, tra le sue protagoniste anche Alisha Lehmann, la quale avrebbe manifestato l’intenzione di legarsi alla Juventus e di apprezzare i valori messi in campo da club e squadra, dopo le vittorie conseguite e la sua stessa gestione – non semplice, non ovvia – nella stagione appena conclusa e dopo la Nations League.

Lehmann ha ritenuto opportuno pubblicare un post che certifica, in maniera univoca, la sua adesione al progetto, la sua intenzione di fornire le migliori prestazioni possibili nell’Europeo che avrà il proprio teatro proprio in casa poco distante dai luoghi della sua infanzia e giovinezza e dove ha incominciato a giocare a calcio.

“Non potrei essere più felice di rappresentare il mio paese per gli Europei, sono così grata per l’opportunità. Rendiamo orgogliosa la Svizzera e facciamo vedere come sta crescendo il calcio femminile.

Noi siamo la Svizzera”, si legge nel suo post pubblicato a ridosso della diffusione dell’elenco delle calciatrici presenti tra le 23 convocate.

Il potere di catalizzare della stella Juventus Women

Oltre ogni possibile, e ardita, polemica sull’opzione scelta la risonanza mediatica di Alisha è tale da catalizzare immediatamente clamore e una certa trasversale quantità di reazioni, almeno sui social, che difficilmente abbiamo conosciuto in precedenza.

Senza citare quanto può guadagnare la stessa Lehmann da un solo post pubblicato in un simile evento, c’è da considerare la rilevanza, centrale per la stessa riuscita di Euro2025, della sua sola presenza. Una scelta che, solo in potenza, aveva destato perplessità derivanti dai problemi fisici e dal numero di presenze registrate in questa stagione con la Juventus che, pure, ha vinto Coppa Italia e Scudetto.

L’attivismo di Alisha Lehmann

Non si tratta solo di sponsor, ma di biglietti venduti, tifosi e appassionati che ne apprezzano l’impegno civile nella lotta per il superamento delle discriminazioni e per rivendicare il diritto a essere quel che si desidera diventare.

Quel che gira attorno, a livello di comunicazione, avrà il suo ruolo anche grazie al contributo di Alisha al pari delle altre campionesse che hanno conquistato un pubblico, un seguito di tifosi e social che agevoleranno la riuscita di questa edizione.

Fonte: ANSA

Con la Svizzera durante gli allenamenti prima della Nations League

Le convocazioni della Svizzera

Tornando alle convocazioni, oltre alle veterane Walti, Crnogorcevic e Maritz – che prenderanno parte al torneo per la quinta volta – sono diverse le esordienti assolute: Iman Beney, Nadine Böhi, Elvira Herzog, Noemi Ivelj, Alayah Pilgrim, Smilla Vallotto e Leila Wandeler. Presenti in lista anche tre calciatrici che militano nel nostro paese come le juventine Calligaris e Lehmann e la romanista Pilgrim. Assente invece la stella Bachmann, a causa di un increscioso infortunio che ha pregiudicato la sua partecipazione al torneo continentale.

Portiere: Nadine Bohi (San Gallo), Elvira Herzog (RB lipsia), Livia Peng (Chelsea)

Difenditrici: Luana Buhler (Tottenham), Viola Calligaris (Juventus), Nadine Riesen (Eintracht Francoforte), Noelle Maritz (Aston Villa), Julia Stierli (Friburgo)

Centrocampiste: Sandrine Mauron (Servette), Geraldine Reuteler (Eintracht Francoforte), Noemi Ivelj (Grasshopper), Coumba Sow (Basilea), Smilla Vallotto (Hammarby), Lia Walti (Arsenal), Riola Xhemaili (PSV Eindhoven)

Attaccanti: Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle Reing), Alisha Lehmann (Juventus),Inam Beney (Young Boys), Svenja Folmli (Friburgo), Alayah Pilgrim (Roma), Mariame Terchoun (Digione), Leila Wandeler (Lione), Sydney Schertenleib (Barcellona)

Fonte: ANSA

Con la maglia della Juventus Women

Chi è Alisha Lehmann

Svizzera, calciatrice dal curriculum notevole, Alisha Lehmann è una influencer di fatto sui social, dotata di un patrimonio che nulla ha da invidiare ai colleghi del più blasonato calcio maschile.

Il suo pubblico è più numeroso delle celebri colleghe Alexia Putellas, Alex Morgan e Megan Rapinoe e questo numero, che è solo un numero, è destinato a salire complice l’abilità nel gestire la comunicazione su queste piattaforme e i rapporti con gli sponsor.

L’ala svizzera, infatti, è le calciatrici più seguite al mondo ed è spesso etichettata, dai media britannici soprattutto, in base alle sue scelte in termini di aspetto fisico, alla sua decisione di curare molto il suo aspetto e di seguire una carriera parallela da influencer. Su Instagram annovera quasi 17 milioni di followers che diventano 8 su TikTok, giusto per citare qualche dato.