Nations League, l'Italia si prepara alla doppia sfida contro Svezia e Galles. Che cosa può succedere

Lo stage è stato propedeutico a quel che vedremo in campo: la Nazionale Femminile si trasferisce a Parma per continuare la preparazione in vista degli ultimi 180 minuti di Nations League. Le Azzurre, da oggi lunedì 26 maggio è in ritiro nella città emiliana, dove l’Italia femminile è chiamata a chiudere questa fase affrontando due gare decisive per la classifica del Gruppo 4.

Venerdì 30 maggio allo stadio ‘Ennio Tardini’ (ore 18.20, Rai 2) andrà in scena la sfida con la Svezia, prima con due punti di vantaggio su Italia e Danimarca, martedì 3 giugno allo Swansea Stadium (ore 19.30 italiane, Rai Sport) quella con il Galles.

Nations League e l’obiettivo in vista dell’Europeo

L’Italia è alle prove generali, potremo dire, in vista dell’Europeo in Svizzera al via il 2 luglio, ma ciò non vuol distogliere l’attenzione e la concentrazione dovuta dalla competizione. L’obiettivo minimo delle Azzurre è quello di mantenere il secondo posto per garantirsi la permanenza nella Lega A senza dover passare dai play out, ma sullo sfondo c’è anche la qualificazione alle Finals (alla quale partecipano le prime di ogni girone), sempre più concreta in caso di successo contro la Svezia.

Per questo doppio impegno il Ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 33 calciatrici: rispetto allo stage insieme ad Arianna Caruso tornano a disposizione anche le giallorosse Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Manuela Giugliano e Valentina Giacinti. Confermate in gruppo l’esordiente Astrid Gilardi e le rientranti Martina Rosucci e Aurora Galli, le principali novità con la nerazzurra Martina Tomaselli e l’attaccante dell’Eibar Margherita Monnecchi.

L’elenco delle convocate

Ecco dunque quali sono le Azzurre che il ct ha indicato per questa doppia sfida che chiude un ciclo importante alla vigilia dell’appuntamento in Svizzera:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Martina Piemonte (Lazio).

Il programma

Lunedì 26 maggio

Entro le ore 12 raduno a Parma

Ore 14 Conferenza stampa Ct

Allenamento pomeriggio

Mercoledì 28 maggio Allenamento mattina – centro sportivo di Collecchio

Giovedì 29 maggio Ore 15.45 Conferenza stampa Ct + calciatrice Ore 17.00 Allenamento ufficiale MD-1 – centro sportivo di Collecchio Ore 19.30 Walk Around stadio ‘Ennio Tardini’

Venerdì 30 maggio Ore 18.20 Gara ITALIA-Svezia (Rai 2) – stadio ‘Ennio Tardini’

Sabato 31 maggio Allenamento mattina

Domenica 1° giugno Allenamento mattina Ore 17.30 Partenza volo da Parma a Cardiff e trasferimento a Swansea

Lunedì 2 giugno Ore 17.30 l.t. (18.30 italiane) allenamento ufficiale MD-1 – Swansea Stadium

Martedì 3 giugno Ore 18.30 l.t. (19.30 italiane, Rai Sport) gara Galles-ITALIA – Swansea Stadium

A seguire rientro in Italia e scioglimento della delegazione.