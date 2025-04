Danimarca-Italia Femminile 0-3: Caruso scatenata, Di Guglielmo e Girelli implacabili, Giuliani insuperabile

Splendida prova delle azzurre: palo di Cantore in avvio e reti di Caruso, Di Guglielmo e Girelli nella ripresa. Secondo posto nel girone di Nations League, scontri diretti a favore

A Herring, per il 4° appuntamento della fase a gironi di Nations League, l’Italia travolge la Danimarca (0-3), si vendica della sconfitta subita all’andata (1-3) e si prende il 2° posto in classifica. Cantore colpisce il palo in avvio di gara, la Danimarca ci prova con Thogersen e un colpo di tacco di Harder respinto da Giuliani.

Nella ripresa le azzurre sbloccano il risultato con un gran gol di Caruso (splendido uno-due con Giugliano) e si vedono annullare il raddoppio per un fuorigioco (netto) di Serturini. Giuliani vola sulla conclusione di Fossdalsa, poi è Di Guglielmo, con un sinistro forte e teso, a segnare il 2-0. Nel finale Girelli chiude la pratica con un esterno sinistro al volo sul cross della scatenata Caruso.

Danimarca-Italia, la chiave del match

Soncin conferma il 3-5-2, ma cambia in difesa (esordio dal 1′ di Piga al posto dell’indisponibile Lenzini ), a centrocampo ( Serturini preferito a Bonfantini ) e in attacco dove la spuntano Piemonte e Cantore , per l’infortunata Beccari e Cambiaghi , a segno contro la Svezia . Azzurre subito vicine al gol: al 5′, Cantore si ritrova un pallone in area, calcia al volo e colpisce la parte esterna del palo alla destra di Ostergaard .

Succede poco nel primo tempo, Thogersen al 21′ si impegna con un tiro-cross Giuliani , che poi si supera al 38′ sul colpo di tacco di Harder . Nel mezzo la chance non sfruttata da Piemonte , anticipata in corner da Faerge , sul cross al bacio di Cantore indirizzato sul secondo palo.

A inizio ripresa l’Italia ci prova: Serturini ara la corsia sinistra e crossa sul secondo palo, Cantore arriva in corsa, ma non riesce a trovare la porta. Le azzurre ne hanno di più e sbloccano il risultato con pieno merito: al 14′, Caruso scambia con Giugliano al limite dell’area, entra in area, finta su Ballisager e infila Ostergaard nell’angolo più lontano. Quindicesimo gol in nazionale per la centrocampista. Cantore è una spina nel fianco per le danesi e al 20′, arma la conclusione di Giugliano , che impegna Ostergaard. Ma è brava anche Giuliani nel deviare in corner la botta di Fossdalsa dalla distanza.

Al 25′, l’Italia trova pure il raddoppio, ma sul cross di Caruso, Serturini si fa trovare in offside: inutile il destro al volo, annullato dall’arbitra. È valido, eccome, il sinistro imprendibile scoccato da Di Guglielmo dentro l’area, che vale il 2-0 azzurro. Nel finale l’Italia dilaga: gioco di gambe e cross perfetto dell’incontenibile Caruso ed esterno sinistro al volo di Girelli, per il definitivo 3-0. Ribaltato il 3-1 subito all’andata, azzurre seconde in classifica.

Italia, top e flop