Sofia Cantore lascia la Juventus Women e la Serie A, è ufficiale: "Le vittorie non sono mai casuali"

La campionessa ha deciso di accettare l'offerta del Washington Spirit e di abbandonare l'Italia e Torino per intraprendere una nuova fase del suo cammino da calciatrice

Forse doveva chiudersi così, con l’epilogo che si attendeva ma del quale non si conosceva la portata in una storia intrecciata alla crescita di un percorso umano, professionale e calcistico che ha contribuito – a suo modo e con le dovute specificità – a fissare un ulteriore passaggio nel movimento del calcio femminile in Italia e alla Juventus Women.

Sofia Cantore lascia Torino, ha accettato l’offerta del Washington Spirit anche per modestia, per lasciare spazio ad altre compagne e per fissare con questa stagione così vincente un saluto che rimane una promessa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sofia Cantore lascia la Juventus Women

L’ufficialità è arrivata dal club bianconero, testimoniando un tributo di riconoscenza nei riguardi della calciatrice la quale chiude la sua avventura all’ombra della Mole dopo la grandissima prestazione nella finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus Women.

Il comunicato ufficiale

Ad ufficializzare il trasferimento è stata la Juventus, a pochissimi giorni dal ritiro di Sara Gama, con un comunicato insolitamente lungo che recita quanto segue:

“Scatto in profondità lungo la fascia, controllo perfetto, uno contro uno, tunnel all’avversaria andando dritta verso l’area di rigore, finta, conclusione sul secondo palo. Gol. È difficile trovare un modo per racchiudere e mettere insieme tutti i tasselli che compongono la personalità e il talento di Sofia Cantore, ma la rete segnata contro il PSG nella gara d’andata della super sfida di qualificazione dello scorso settembre ne tiene insieme un bel po’, tra tecnica, voglia, qualità e rapidità.

Una calciatrice diventata nel corso degli anni una delle protagoniste della Juventus Women. Dopo tanti successi conquistati insieme, le strade della nostra squadra e quella di Sofia Cantore si dividono: l’attaccante bianconera passerà a titolo definitivo al Washington Spirit, dopo aver indossato la maglia della Juventus Women per 128 volte in carriera, a partire da quei 17 minuti finali nella vittoria per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica del 30 settembre 2017 – una gara da incorniciare per lei, che proprio quel giorno compiva 18 anni, festeggiando la maggiore età con l’esordio in Serie A.

Cantore infatti è diventata grande in bianconero sotto tutti i punti di vista, conquistando Scudetti e trofei, scalando le gerarchie e ritagliandosi un posto sempre più importante all’interno della nostra squadra – fino alla definitiva consacrazione nell’annata appena conclusa, di gran lunga la migliore della sua carriera con 18 gol in 39 partite. L’ultimo arrivato nella gara del congedo, nel 4-0 in finale di Coppa Italia, per chiudere il cerchio esattamente come l’aveva aperto: con una vittoria. Una grande professionista dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso che salutiamo con grande affetto: grazie Sofi, buona fortuna per il futuro!”.

Il suo post d’addio

Un messaggio degno di una campionessa dall’impatto così mediatico, preminente grazie al suo talento e al suo impegno nel calcio femminile che ha condiviso anche nel suo post.

“Mi hai accolta bambina, mi hai cresciuta, mi hai lasciata andare, mi hai ripresa, mi hai curata, mi hai aspettata…

Mi hai insegnato che per ottenere qualcosa bisogna faticare.

Mi hai insegnato che per mantenere qualcosa che hai ottenuto nel tempo bisogna faticare ancora di più.

Mi hai fatto capire che “l’unica cosa che conta è vincere” non è solo un motto ne’ una frase di circostanza, ma è una ricerca continua della perfezione, è la maniacale voglia di dare sempre tutto, è la continua convivenza con la pressione, una pressione che solo i club vincenti sentono costantemente.

Ma soprattutto mi hai dato la possibilità di incontrare Persone che hanno fatto parte e hanno reso così speciale questo mio percorso con te.

Per questo, Cara Juve, nel nome del mio direttore Stefano Braghin, io ti ringrazio dal profondo del mio cuore.

Un grazie lo voglio riservare anche e soprattutto ai nostri tifosi, che nonostante anni meno gloriosi di altri ci hanno sempre sostenuto con quella passione che solo chi ama follemente questi colori ha dentro di sé.

Ci avete sempre creduto, nei momenti difficili siete stati la nostra spinta in più, nei momenti più felici avete fatto da cornice ai nostri traguardi.

Ed infine mi rivolgo a voi, alle mie Compagne di squadra e Amiche che ho avuto l’onore di incontrare in questo percorso.. un grazie sarebbe riduttivo, per questo mi sento di dedicarvi un piccolo pensiero.

Ognuna di voi ha reso più speciale gli anni trascorsi con questi colori.

Le vittorie non sono mai casuali, sono il frutto dell’unione di valori, intenti, ma soprattutto di anime.

Ed io ho avuto la fortuna di trovare un ambiente che mi ha sempre regalato tutto questo.

Questa è sicuramente la cosa più preziosa che custodirò per sempre nel mio cuore.

Vi auguro di continuare a vivere momenti indimenticabili come quelli che avete fatto vivere a me.

Sarò sempre una vostra tifosa,

con amore,

Sofi.

Fino alla fine 🤍🖤”

I numeri straordinari di Sofia Cantore

Per Sofia si conclude un capitolo straordinario della sua carriera sportiva, una grande storia, fatta di 128 presenze, 38 gol, dato che fa di Cantore la quarta marcatrice all-time della Juventus Women incominciata il 30 settembre 2017, in Serie A, contro l’Atalanta Mozzanica. Il primo dei 38 gol realizzati da lei con la maglia della Juventus in tutte le competizioni è arrivato il 12 marzo 2018, in Serie A contro l’AGSM Verona.

Come ricordato dal sito ufficiale del club, soltanto Cristiana Girelli (16) ha segnato più gol in Champions League (qualificazioni incluse) rispetto a Sofia con la maglia della Juventus: otto come Barbara Bonansea. Cantore ha chiuso la stagione 2024/25 con 18 gol all’attivo in tutte le competizioni; nella storia della Juventus, solo due giocatrici sono riuscite a realizzare altrettante o più reti nel corso di una singola annata in maglia bianconera: Cristiana Girelli (quattro volte) e Barbara Bonansea (una volta).

Inoltre è stata l’unica attaccante con più di 10 gol e più di sei assist nella Serie A 2024/25 (11+7). Proprio nella finale dello scorso 17 maggio la sua ultima e decisiva rete contro la Roma, rivale della Juventus Women e avversaria contro la quale Cantore ha dato il meglio del suo calcio. In attesa di ammirare il suo talento, se sarà possibile, anche negli Stati Uniti.