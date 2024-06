Juventus Women, Barbara Bonansea annuncia il rinnovo sui social: è ufficiale

La campionessa bianconera e della Nazionale ha firmato fino al 30 giugno 2025. Le sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio della società del prolungamento

Non vi è nulla che possa e debba reputarsi ovvia nel calcio, ma questo rinnovo evoca una storia che è ancora da decifrare ma lega una delle giocatrici più rappresentative di sempre del movimento, Barbara Bonansea, alla sua squadra, alla Juventus Women.

Non è solo questione di quella indispensabile e chiara necessità di sancire in un contratto un rapporto che vincola l’attaccante della nazionale e bianconera alla società fino al 30 giugno 2025. E’ molto di più, anche se è solo lei a dover spiegare questo rapporto e che cosa rappresenti per lei questo traguardo. A mettere insieme le parole per trovare la sintesi a una scelta che costituisce il presupposto per la prossima stagione, dopo un anno che ha riservato molto alla società e al contributo concreto alla crescita del calcio femminile. E che porterà novità importanti.

Juventus, Bonansea rinnova fino al 2025

Nella tarda mattinata di mercoledì 26 giugno, Barbara Bonansea e la Juventus condividono un reel eloquente. L’attaccante bianconera ha messo un po’ più in là il suo limite, con una fermezza che poi sta nell'”Avanti insieme”, indicato per comunicare in via ufficiale che ancora per la prossima stagione sarà nella sua Juventus.

Sua perché è cresciuta in questo mito, con i colori davanti a sé e la voglia di indossare una casacca che ha poggiato sulle spalle, dopo quella del Torino e del Brescia, facendosi carico di un ideale e che le ha dato modo di chiudere il cerchio, probabilmente. Quando si palesò quell’opportunità, Bonansea non era solo il pilastro delle Azzurre e il talento più interessante ma aveva ricevuto offerte da club europei di livello.

Le prime dichiarazioni

“Bonansea ha firmato il prolungamento del contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno 2025″ si legge nel comunicato diramato dal club. “Pronta a cominciare l’ottava stagione, ormai sono tante… Percepisco un certo tipo di consapevolezza, qui sono cresciuta e insieme alla felicità di proseguire assieme c’è la voglia di continuare a tenere alto il nome della Juventus“.

Ora si corre verso altri obiettivi, dopo una stagione esaltante ma con ulteriori margini di crescita: “Sento che saremo tutte unite per andare alla ricerca di altre soddisfazioni. Alla fine il calcio è anche emozionarsi ed è questo quello che mi immagino per il prossimo anno: emozioni”.

Chi è Barbara Bonansea

Nata a Pinerolo, classe 1991, Barbara Bonansea è nel progetto dalla sua genesi: in 7 stagioni ha collezionato 176 presenze, segnando ben 82 reti tra tutte le competizioni. Cresciuta nelle giovanili del Torino, dove ha giocato fino alla prima squadra con la quale ha esordito in Coppa Italia il 23 maggio 2007.

Rimane sei stagioni. Passa poi al Brescia, squadra top al momento del suo trasferimento che le consente di incontrare Milena Bertolini, l’allenatrice che la lancia. Con il Brescia fa anche il suo debutto in Women’s Champions League dopo aver vinto lo Scudetto. Nel 2017 si unisce al progetto Juventus preferendo la sua squadra all’Olympique Lione, che pure l’aveva contattata per proporle un ingaggio. Parallelamente conquista un posto da titolare nella Nazionale, prima nelle giovanili e poi in quella maggiore. Oggi l’annuncio del rinnovo fino al 2025 con il club bianconero.