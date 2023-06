L'esterno nerazzurro: "Il calcio oggi è molto dinamico..."

17-06-2023 22:25

Il terzino dell’Inter Denzel Dumfries non ha escluso un futuro lontano dall’Inter: “Sono molto orgoglioso di giocare per questa squadra, e gli ultimi due anni sono stati fantastici. Il calcio però oggi è molto dinamico: io non ho motivi per andarmene, ma i calciatori vanno e vengono…”.

“Lo ripeto, amo l’Inter e sono felice di indossare la maglia nerazzurra, ma bisogna vedere cosa accadrà”, ha concluso l’oranje, che domenica scenderà in campo contro l’Italia nella partita di Nations League.